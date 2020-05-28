بعد القبض على منة عبد العزيز.. التحريات: واقعة الاعتداء عليها صحيحة

بعد مرور 6 أيام على ظهور فيديوهات خاصة بـ"فتاة التيك توك" (منة عبد العزيز)، والتي ظهرت في فيديو وهي تكشف عن تفاصيل وملابسات واقعة تعرضها للاغتصاب والاعتداء على يد صديقها شاب يدعى "مازن"، على حسب ما جاء على لسانها في الفيديو، وبعد مرور ساعات على ظهور الفيديو الخاص بالفتاة، ظهر الشاب التي زعمت أنه تعدى عليها في فيديو ونفى ما جاء على لسان الفتاة، وبعد مرور عدة ساعات أيضا ظهرت الفتاة وأكدت أن الفيديوهات كانت "دعابة" منهما.

وعقب ظهور تلك الفيديوهات وتداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، بدأت أجهزة الأمن بالجيزة في فحصها، وتوصلت تحرياتها إلى أن المتهمين قد ارتكبوا جرائم منها واقعة التعدي على المتهمة "آية" – وشهرتها منة عبد العزيز - والتي تداولت بمواقع التواصل الاجتماعي المختلفة خلال الأسبوع الأخير المنقضي، وبعرض التحريات على النيابة العامة وسؤالها مجريها؛ أمرت بضبط المتهمين لاستجوابهم فيما هو منسوب إليهم، وأحال النائب العام للنيابة المختصة تقريراً أعدته وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان بمكتب النائب العام؛ تضمن ما تَداول بمواقع التواصل الاجتماعي حول وقائع منسوبة للمتهمين منها واقعة التعدي المذكورة.

وعقب صدور قرار النيابة العامة بضبط وإحضار الفتاة وباقي المتهمين، تمكنت قوة من مباحث الجيزة، من ضبط المتهمة منة عبد العزيز، وصديقها "مازن" وباقي المتهمين، وتم التحفظ عليهم من قبل قوات الأمن لحين عرضهم على النيابة العامة التي تباشر التحقيق.

وستعلن النيابة العامة المناسب مما ستسفر عنه التحقيقات لاحقاً بما لا يُعارض مُقتضياتها ومصلحتها.

وروت منة، وهي من مشاهير تيك توك في الفيديو المتداول، أن هناك شاب يدعى مازن، اغتصبها وضربها ثم صور الواقعة بمساعدة 3 فتيات.

وأضافت منة خلاله أنها تعرضت للإيذاء في جسدها، وأن مازن والفتيات الـ3 صوروها في أوضاع سيئة وحلق شعرها، وأكدت أنها قررت فضحهم وتصوير فيديو لكشفهم، مُطالبة بالقبض عليهم ومعاقبتهم.