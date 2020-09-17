مدير إكساد: إقامة 1200 بئر وألف منشآه مائية بمعاونة الفاو بمطروح

استقبل اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، وفد المركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة "اكساد" برئاسة الدكتور نصرالدين العبيد مدير المركز يرافقه الدكتور أيهم الحمصي مدير إدارة الاقتصاد والتخطيط بالمركز.

ورحب، اليوم، محافظ مطروح بوفد "اكساد" وإقامة مقر فرعي دائم لها بمطروح، مؤكدا التعاون المستمر من أجل تنمية القطاع الزراعي وخدمة أهالي مطروح، خاصة مع طبيعة المحافظة الساحلية الصحراوية الممتدة إلى 400 كم عمق في الصحراء، ما يجعلها منطقة اهتمام لما تقوم بها الزراعات على الأمطار وتحتاج لمزيد من الدعم في إقامة السدود ودعم المزارعين والمربين للثروة الحيوانية.

وأعرب مدير "كساد" عن سعادته بزيارة هي الأولى لمطروح وما وجده من جهود تنمية عمرانية ومستوى حضاري، مشيرا إلى اهتمام المركز بالمنطقة باعتبارها تعاني من ندرة في تنفيذ عدد من المشروعات منها تثبيت الرمال بسيوة ومشروع التنمية المستدامة "باغوش"، وكذلك دور المركز والتعاون مع الفاو في مشروع إقامة نحو 1200 بئر و1000 منشأة مائية، بالإضافة إلى التعاون في تدريب وتأهيل العديد من الخبرات.