"أكساد" تنفذ مشروعين للحد من التصحر بالساحل الشمالي

أعلن الدكتور سيد خليفة مدير مكتب المركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة "أكساد" فى مصر، اليوم الأربعاء، خلال تفقده عددًا من المشروعات بمحافظة مطروح، تنفيذ عدد من المشاريع بالمحافظة، بالتعاون مع منظمة "فاو" وبرنامج الاتحاد الأوروبي المشترك بالتنمية الريفية.

وأشار "خليفة" إلى تنفيذ مشروع إمداد المجتمعات المحلية بالمياه عن طريق حصاد المياه، وآخر لحصاد المياه والممارسات الزراعية الجيدة لتحسين سبل العيش للمجتمعات المحلية ما بين عام 2016 و2020 ، وذلك للحد من مشاكل إرتفاع معدلات التصحر فى عدد من المناطق بالساحل الشمالي من خلال تحقيق التنمية المستدامة.

وقال "خليفة"، إن المشروعين نٌفذا فى منطقة الساحل الشمالى الغربي بمحافظة مطروح، وبلغت منطقة عمل المشروع 12,600 كيلو متر مربع (ثلاثة ملايين فدان)، وتمتد بطول نحو 300 كيلو متر من الغرب للشرق بمحاذاة البحر الأبيض المتوسط، من قرية فوكة شرقًا وحتى مدينة السلوم غربًا، وعمق حوالى 50 كيلو مترًا من الشمال للجنوب، وتضم 22 ألف أسرة بدوية.

وأضاف مدير مكتب "أكسا" فى القاهرة، أن هذه المنطقة تعتمد بشكل أساسي على مياه الأمطار كمصدر رئيسي لمياه شرب الإنسان والحيوان، وري الزراعات المطرية المتمثلة فى التين والزيتون واللوز والشعير.

وأشار "خليفة"، إلى إنه تم تنفيذ مشروعات لإقامة 1020 منشأة حصاد مياه متمثلة فى إنشاء آبار جديدة وصيانة وإعادة تأهيل الآبار الرومانية، والتى يعود تاريخ إنشاؤها إلى العصر الروماني، والتي فقدت قدرتها على خزن الماء بفعل الزمن والعوامل الجوية، للاستفادة منها في تلبية احتياجات المجتمعات البدوية في مطروح، إضافة إلى توفير مياه الشرب لـ10,600 فرد يمثلون 1516 أسرة من المجتمعات المحلية البدوية.

ومن جانبه، أكد الدكتور عبدالله زغلول نائب رئيس مركز بحوث الصحراء لشؤون المحطات، إنشاء 125 مزرعة بحثية بإجمالي 375 فدانًا، وتطبيق أفضل وأحدث الممارسات الزراعية، من خلال إمداد المزارعين فى تلك الحقول الإرشادية بالأسمدة والمبيدات والمغذيات، إلى جانب توفير أدوات التقليم ورش المبيدات، وتوفير آلات ومعدات زرعية حديثة متمثلة فى معدات رش آلية سعة 600 لتر ذاتية التشغيل وتعمل بالبنزين.