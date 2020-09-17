علي ربيع يستجيب لدعوة عمر طاهر ويُقرر تغيير اسم فيلم "الخطة العامية"

أكد الفنان علي ربيع، أن الجهة المنتجة لفيلمه الجديد "الخطة العامية"، قد قررت تغيير اسمه، بعد الأزمة التي أثيرت مؤخرًا، مع سحب البوسترات القديمة، وطرحه الاسم مع بوستر آخر، خلال الأيام القليلة المُقبلة.

وكتب علي ربيع، عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام": "صباح الفل على الجمهور العظيم حبايب قلبي، أهلي وناسي، هيتم تغيير اسم الفيلم الخطة العامية وإن شاء الله الاسم الجديد هينزل على البوستر الرسمي للفيلم، انتظرونا قريبًا بجميع سينمات مصر والوطن العربي، أنا بوضح بس".

يذكر أن الكاتب عمر طاهر، قد انتقد صُنّاع فيلم "الخطة العامية"، بسبب تشابه الاسم مع مشروعه السينمائي الذي أعلن عنه قبل أربعة أعوام تقريبًا، ومن بطولة محمد هنيدي، إذ كتب قبل نحو أسبوع، عبر حسابه الشخصي على موقع التغريدات "تويتر": "مش من قلة الأسامي يا جماعة ما المشروع الناس كلها عارفاه".

وكان محمد هنيدي، قد تعاقد على فيلم يحمل اسم "الخطة العامية"، عام 2016، من تأليف عمر طاهر، وإخراج إسلام خيري، وكان من المُفترض طرحه في موسم عيد الأضحى من العام نفسه، لا سيما وأن فريق العمل قد بدأ فترة التحضيرات فور انتهاء التعاقدات، لكن المشروع لم يخرج للنور بعد، وجرى تأجيله لأجلٍ غير مسمى.

مش من قلة الأسامي يا جماعة ما المشروع الناس كلها عارفاه pic.twitter.com/owNXXll2pT — عمر طاهر (@omertaher) September 10, 2020

وكان كريم سامي وأحمد عبدالوهاب، مؤلفا فيلم "الخطة العامية"، قد كشفا الأسبوع الماضي، عن البوستر الدعائي الأول للفيلم، والمُقرر طرحه في دور العرض خلال الفترة المُقبلة.

ونشر "سامي" و"عبدالوهاب"، عبر صفحاتهما الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، مُعلقين عليه بقولهما: "البوستر التشويقي لفيلم الخطة العامية.. أول فيلم من تأليف كريم سامي كيمز وأحمد عبدالوهاب".

فيلم "الخطة العامية"، من بطولة علي ربيع ومحمد عبد الرحمن وغادة عادل وعمرو عبد الجليل، وهو من تأليف كريم سامي وأحمد عبد الوهاب وإخراج معتز التوني.

تدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي قائم على المواقف المضحكة بعيدًا عن الاستخفاف، ويدور حول عصابة تخطط لسرقة أحد البنوك، ومع تتابع الأحداث تقع العديد في المفارقات الكوميدية.