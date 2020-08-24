فيديو.. علي ربيع يشارك جمهوره بأغنية من مسرحية "صباحية مباركة"

شارك الفنان على ربيع، جمهوره بأغنية "أنا أسد الغابة"، من مسرحية صباحية مباركة.

ونشر "ربيع"، مقطع من الأغنية عبر حسابه الخاص بـ"إنستجرام"، معلقا: "تكتيكي خطير يا عيال فرفير، وكلامي رصاص وساعات قناص وبطير وبعوم، وبقف وبقوم، وجامد وتقيل، وجدع وأصيل".. أغنيه أنا أسد الغابة، من مسرحية صباحية مباركة.

وأضاف ربيع: "مستنيكم كل خميس وجمعة وسبت في المسرح، وإن شاء الله قريبا تسمعو الأغنية كاملة.. علي ربيع توزيع وألحان صديقي المبدع عمرو جلال".

وكانت انطلقت أولى ليالي العرض المسرحي الجديد "صباحية مباركة"، مطلع شهر أغسطس الجاري، والمسرحية من بطولة علي ربيع وأوس أوس، التي تعرض على مسرح جراند نايل تاور، وجاءت المسرحية من فصلين في إطار جديد يقدم المسرح الكوميدي بشكل مختلف.

وكان الفنان على ربيع، نشر عبر حسابه الخاص بـ"إنستجرام"، صورا من الليلة الأولى للعرض المسرحي "صباحية مباركة".