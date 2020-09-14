محافظ أسيوط يوجه بالتسهيل على المواطنين في تلقي طلبات التصالح

وجه اللواء عصام سعد محافظ أسيوط القيادات التنفيذية بالمتابعة الدورية للمراكز التكنولوجية وبذل المزيد من الجهد لإنجاز أعمال ملف التصالح على مخالفات البناء ومتابعة انتظام سير العمل بكافة الوحدات المحلية والمراكز التكنولوجية بنطاق المحافظة طوال أيام الأسبوع مشددًا على تقديم كافة التسهيلات للمواطنين أثناء تقديمهم طلبات التصالح على مخالفات البناء لتقنين أوضاعهم وفقا لأحكام القانون وذلك قبل انتهاء المهلة المحددة.

تفقد المهندس نبيل الطيبي السكرتير المساعد للمحافظة المركز التكنولوجي بمركز منفلوط يرافقه حسام محمدين رئيس مركز ومدينة منفلوط لمتابعة انتظام استقبال طلبات التصالح في مخالفات البناء بناءًا على توجيهات محافظ أسيوط وتقديم كافة التسهيلات والتيسيرات ومساعدة المواطنين في إنهاء الإجراءات في وقت قياسي ودون أي أعباء عليهم مع زيادة منافذ تلقي الطلبات والعمل في أوقات الراحات والإجازات.

كان المحافظ قد أصدر كتابًا دوريًا لرؤساء الوحدات المحلية في ضوء تنفيذ توجيهات رئيس مجلس الوزراء ووزير التنمية المحلية لقبول طلب التصالح من المواطنين أيا كانت المستندات وإعطاء فترة شهرين لاستكمال المستندات وإعطاء مقدم طلب التصالح نموذج (3) لتقديمه للجهات القضائية والأمنية لوقف الدعاوي والأحكام والإجراءات بشأن الأعمال المخالفة لحين البت في طلب التصالح والتأكيد على قبول طلب التصالح من كل له صلة بالعقار سواء المالك أو شاغلي الوحدات السكنية منفردين أو مجتمعين مع قبول جميع الطلبات أيا كان تاريخ حدوث المخالفة سواء قبل أو بعد عام 2008.

جدير بالذكر أن محافظ أسيوط قد أصدر قرارًا بتخفيض قيمة رسوم التصالح في بعض مخالفات البناء بقرى ومراكز ومدن وأحياء المحافظة بنسبة 20 الى 30 % وألا يقل الحد الأدنى عن 50 جنيها بالقرى للتيسير على المواطنين وفقاً للقانون والقواعد المنظمة لذلك وبما يشجع المواطنين بالإسراع في تقديم طلبات التصالح وكذا تسديد رسوم جدية التصالح للبدء في عمل اللجان المختلفة وإنهاء تلك الاجراءات والتيسير على المواطنين في هذا الشأن.