عبر الفيديو كونفرانس.. محافظ أسيوط يشارك في اجتماع "تطوير العشوائيات"

شارك اللواء عصام سعد محافظ أسيوط في الاجتماع التحضيري لمشروع بناء القدرات من خلال البنية التحتية في المناطق الحضرية، اليوم، عبر تقنية الفيديو كونفرانس بمشاركة عدد من المحافظين ومثل عن وزارة الخاجية المصرية.

يأتي الاجتماع ضمن جهود الدولة لتطوير المناطق العشوائية والحد من الهجرة غير النظامية تنفيذًا لرؤية مصر 2030 وخطة التنمية المستدامة، ناقش الحضور المرحلة التأسيسية للمشروع واستعراض أهدافه وفتح باب مناقشات وطرح أفكار من المشاركين حول تطوير المناطق العشوائية وتحسين البيئة العمرانية والمستوى المعيشي للقاطنين بها ومعالجة الأسباب الرئيسية للهجرة غير النظامية.

ويضم المشروع خبرات من مشروعات مختلفة لتطوير المناطق العشوائية من خلال إدارة وتطوير البنية التحتية في المناطق الحضرية وتقديم برامج التأهيل المهني للتعامل مع عمليات التخطيط الحضري والتنمية.

وأثنى محافظ أسيوط على الجهود التي تبذلها الدولة لتطوير المناطق العشوائية تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وبذل أقصى الجهود للقضاء على المناطق العشوائية وإعادة تخطيط تلك المناطق من جديد بما يليق بكرامة المواطنين لتوفير حياة كريمة لهم، مشيدًا بالدور الذي يقوم به صندوق تطوير العشوائيات والدعم الذي يقدمه للمحافظة لتطوير عدد من المناطق العشوائية سواء المناطق غير الأمنة أو المناطق غير المخططة لتوفير الخدمات الضرورية.

شارك في الاجتماع، جرانسيلا ريزا ممثل الإتحاد الأوربي وأولي جين من الوزارة الألمانية الفيدرالية للتعاون الاقتصادي والتنمية وفرونسوا مينجيليه ممثل الوكالة الألمانية للتعاون الدولي والمهندس خالد صديق المدير التنفيذي لصندوق تطوير العشوائيات والمهندس علاء عبد الفتاح رئيس الهيئة العامة للتخطيط العمراني ومرو صلاح من وزارة التعاون الدولي.