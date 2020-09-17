"زنزانة 7" يتصدر الإيرادات اليومية بـ249 ألف جنيه

تصدر فيلم "زنزانة 7" للمخرج إبرام نشأت، وبطولة الفنان نضال الشافعي، إيرادات الأفلام، أمس، في أولي أيام عرضه بتحقيقه 249 ألفا و212 جنيها، متفوقا على فيلم "توأم روحي" الذي حصد 124 ألفا و823 جنيها، وفقا لبيان صادر من الموزع السينمائي محمود الدفراوي.

وحقق فيلم "الغسالة" للمخرج عصام عبدالحميد، وبطولة الثنائي هنا الزاهد وأحمد حاتم، 32 ألف و909 جنيه.

وتدور أحداث "زنزانة 7" في أجواء من الأكشن والإثارة، ويشارك في بطولته عبير صبري، منة فضالي، مايا نصري، مدحت تيخة، أحمد زاهر، تأليف حسام موسى.