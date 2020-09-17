مطرانية طما: استمرار تعليق "مدارس الأحد" والأنشطة الخدمية بسبب كورونا

أعلنت مطرانية طما وتوابعها للأقباط الأرثوذكس، عن استمرار تعليق خدمة مدارس الأحد وكل الاجتماعات والأنشطة الخدمية بمختلف أنواعها بما في ذلك الرحلات لخارج الإيبارشية في جميع كنائس الإيبارشية بلا استثناء مع الالتزام بكل الإجراءات الصحية والوقائية بكل جدية.

ويأتي القرار الذي حمل توقيع الأنبا إسحق، أسقف الإيبارشية، يأتي في ضوء البيانات السابقة الصادرة من المطرانية.

وكانت إيبارشية طما قررت عودة قداسات الصلاة إلى كنائسها اعتبارا من 20 يوليو الماضي، بناء على تفويض المجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، لأساقفة الإيبارشيات في اتخاذ قرارات العودة التدريجية للقداسات والأنشطة الروحية طبقا للموقف الوبائي لفيروس كورونا المستجد في كل محافظة.

واستئنفت القداسات باشتراطات احترازية مشددة منها جعل مصلي لكل دكة داخل الكنيسة للحفاظ على التباعد الاجتماعي، وجعل الكمامة شرط إجباري لدخول الكنيسة، مع الاهتمام بالنظافة الشخصية وتوفر أدوات التطهير، والتنبية على أي قبطي يعاني من اي أعراض مرضية التزام منزله وعدم المجئ إلى الكنيسة.

وكانت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية قررت في 21 مارس الماضي غلق الكنائس وإيقاف الصلوات في ضوء إجراءات مواجهة كورونا، وتم استمرار الأمر حتى قررت اللجنة الدائمة للمجمع المقدس في 27 يونيو الماضي تفويض أساقفة الإيبارشيات ومجامع الكهنة بكل إيبارشية في تحديد إجراء الفتح أو استمرار الغلق في ضوء منحنى الإصابات بكورونا في كل إيبارشية.