السيسي يصدق على قانون هيئتي أوقاف الكنيسة الكاثوليكية والطائفة الإنجيلية
كتب:
الوطن
12:39 م | الثلاثاء 15 سبتمبر 2020
السيسى
صدّق الرئيس عبد الفتاح السيسي، على 7 قوانين ناقشها مجلس النواب، مؤخرا، وتضمنت الآتي:
1- قانون رقم 186 لسنة 2020 الخاص بتعديل بعض أحكام القانون رقم 114 لسنة 1946، الخاص بتنظيم الشهر العقاري.
2- قانون رقم 187 لسنة 2020، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 1990، بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة.
3- قانون رقم 188 لسنة 2020، بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018.
4- قانون رقم 189 لسنة 2020، بتعديل بعض أحكام العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937.
5- قانون رقم 190 لسنة 2020ن بإنشاء هيئتي أوقاف الكنيسة الكاثوليكية والطائفة الإنجيلية.
6- قانون رقم 191 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968.
7- قانون رقم 192 لسنة 2020، بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015.
ونشرت القوانين في الجريدة الرسمية وللاطلاع عليها اضغط هنــــــــــا.