السيسي يصدق على قانون هيئتي أوقاف الكنيسة الكاثوليكية والطائفة الإنجيلية

صدّق الرئيس عبد الفتاح السيسي، على 7 قوانين ناقشها مجلس النواب، مؤخرا، وتضمنت الآتي:

1- قانون رقم 186 لسنة 2020 الخاص بتعديل بعض أحكام القانون رقم 114 لسنة 1946، الخاص بتنظيم الشهر العقاري.

2- قانون رقم 187 لسنة 2020، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 1990، بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة.

3- قانون رقم 188 لسنة 2020، بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018.

4- قانون رقم 189 لسنة 2020، بتعديل بعض أحكام العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937.

5- قانون رقم 190 لسنة 2020ن بإنشاء هيئتي أوقاف الكنيسة الكاثوليكية والطائفة الإنجيلية.

6- قانون رقم 191 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968.

7- قانون رقم 192 لسنة 2020، بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015.

ونشرت القوانين في الجريدة الرسمية وللاطلاع عليها اضغط هنــــــــــا.