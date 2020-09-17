25 مليون جنيه لتطوير شبكات توزيع الكهرباء بالمدن الجديدة 

استمراراً للمتابعة الدورية التى يقوم بها الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة لخطط التطوير بشركات الكهرباء ومن بينها شركات التوزيع التسع على مستوى الجمهورية ، وفى إطارالإهتمام الذى توليه الدولة لرفع مستوى الخدمة المقدمة لجمهور المشتركين على كافة أنحاء الجمهورية

أوضح الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة جهود وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بشركاتها المختلفة لرفع كفاءة الشبكة الكهربائية وتحسين مستوى الأداء وذلك لضمان إستقرار وإستمرار التغذية الكهربائية طبقاً لمعايير الجوده وتقليل فترات إنقطاع التيار ولمواجهة الزيادة المستمره فى استهلاك الطاقة الكهربائية والأحمال المتوقعه فى أنماط الاستهلاك، وذلك مع إتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد،

وفى هذا الصدد ففى نطاق قطاع المدن الجديدة والذى يبلغ عدد المشتركين به حوالى (280 الف) مشترك ويضم حوالى 5 مركز وقرية تم خلال الفترة من يوليو 2019 حتى يونيو 2020 تنفيذ أعمال توسع واحلال لرفع كفاءة الشبكة الكهربائية بالمحافظة وتحسين الخدمة للمشتركين بإستثمارات تصل إلى حوالى 25 مليون جنيه كخطة إستثمارية وخطة طموحة حيث تم إحلال وتجديد:

- 3056 كجم موصلات جهد متوسط.

- 3103 متر كابلات جهد منخفض.

- 16059 متر كابلات جهد متوسط .

- 35 عامود جهد متوسط .

- 1 كشك كامل بالمحول .

- 23 موزع حلقي .

- 16 صندوق توزيع جهد منخفض .

- 130 سكينة ثلاثية .

- 5 خلية جهد متوسط.

وفيما يتعلق بموقف الضبطية القضائية ومحاضر سرقات التيار فقد تم تحرير عدد حوالى 1000 محضر بقيمة تصل إلى حوالى 4,3 مليون جنيه.

وأكد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة على الإهتمام الذى يوليه قطاع الكهرباء برفع مستوى الخدمة والشبكة الكهربائية ،وشدد علي اهمية استقرار التغذية الكهربائية وإصلاح كل الأعطال الطارئة في جميع المناطق.

كما أكد على ضرورة الإهتمام برفع مستوى الأداء فى القطاعات والادارات المختلفة بالشركات ، وشدد شاكر أيضاً على الإهتمام بتفعيل كل الآليات الخاصة بدقة القراءات والتأكيد على تفعيل برنامج القراءة الموحد ، وتكثيف الجهود فى التفتيش لمواجهة سرقات التيار الكهربائى.