الكهرباء ترفع كفاءة الشبكة بشمال الدلتا لخدمة 900 ألف مشترك

أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، نجاح قطاع شمال الدقهلية، إحدى القطاعات التابعة لشركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء، والتى يبلغ عدد الهندسات التابعة لهذا القطاع 14 هندسة شاملة 451 قرية، بإجمالي عدد المشتركين بالقطاع حوالى 900 ألف مشترك منهم حوالى 600 ألف مشترك على مسبوق الدفع، في تنفيذ أعمال توسع وإحلال لرفع كفاءة الشبكة الكهربائية بالمحافظة وتحسين الخدمة للمشتركين حتى شهر يونيو الماضي.

وأشارت الوزارة إلى أنه تم استحداث 34 مقر شبكات بدءاً من فبراير الماضي بالقرى التابعة للهندسات لخدمة المشتركين بأماكن تواجدهم، وتم تزويد المقار بالأثاث والمهمات اللازمة لإزالة الأعطال وأعمال الصيانة وهاتف أرضى وتروسيكلات لسهولة الانتقالات وتم توريد وحدات شحن متنقلة (hand held) للمقرات.

وأكدت أنه تم تشكيل فرق الصيانة المركزية بالقطاعات وتزويدها بعدد ومهمات الصيانة والسلامة والصحة المهنية لضمان استمرارية التغذية الكهربائية لعملاء الشركة، لافتة إلى أن عدد محاضر الضبطية القضائية خلال شهر يونيو الماضي، بلغت 168 محضرا بإجمالي يصل إلى 3 ملايين جنيه بقطاع شمال الدقهلية.

جدير بالذكر أن قطاع شمال الدقهلية يضم هندسات كل من بلقاس مدينة، الستامونى، بلقاس قرى، جمصة، شربين مدينة، شربين قرى، دكرنس، بنى عبيد، ميت سلسيل، المنزلة مدينة، المنزلة قرية، المطرية، منية النصر، والجمالية.

وأشارت الوزارة إلى الاهتمام الذى يوليه قطاع الكهرباء برفع مستوى الخدمة والشبكة الكهربائية وأهمية استقرار التغذية الكهربائية وإصلاح كل الأعطال الطارئة في جميع المناطق إضافة إلى رفع مستوى الأداء فى القطاعات والإدارات المختلفة بالشركات وتفعيل كل الآليات الخاصة بدقة القراءات، والتأكيد على تفعيل برنامج القراءة الموحد، وتكثيف الجهود فى التفتيش لمواجهة سرقات التيار الكهربائى.