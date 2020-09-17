وفد البرلمان الفرنسي يزور "أرض اللواء" لمتابعة مشروع التطوير الحضري

زار وفد رفيع المستوى من مجلس النواب الفرنسي والسفارة الفرنسية بمصر ومكتب الوكالة الفرنسية للتنمية بالقاهرة موقع مشروعات التطوير الحضري كثيفة العمالة والتي ينفذها جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لتطوير منطقة أرض اللواء بمحافظة الجيزة.

وقال المهندس مدحت مسعود رئيس القطاع المركزي للتنمية المجتمعية والبشرية إن مشروع التطوير يتضمن إنشاء خزان مياه سيوفر الاحتياجات اليومية لأهالي أرض اللواء، موضحا أنه تم الاتفاق على تنفيذ شبكات صرف صحي وشبكات مياه الشرب وخزان أرضى بسعة 6 آلاف متر مكعب، وأنه من المتوقع أن يتم التشغيل التجريبي للمشروع خلال الشهر المقبل.

وأكد المهندس طارق شاش نائب الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات أن مشروع تطوير العشوائيات بمحافظتي القاهرة والجيزة من أبرز المشروعات التي ينفذها الجهاز بالتعاون مع الوكالة الفرنسية للتنمية لتوفير البنية الأساسية المناسبة بالمناطق الأكثر احتياجا بهدف المساهمة مع الدولة في توفير حياة كريمة للمواطنين بهذه المناطق و تهيئة البيئة الملائمة لتطوير المشروعات الصغيرة و إقامة مشروعات جديدة توفر فرص عمل مستقرة.

وبحسب بيان صادر اليوم عن جهاز المشروعات الصغيرة فقد أشاد الوفد الفرنسي بجهود جهاز تنمية المشروعات في التنسيق بين الجهات المشاركة في التنفيذ وعلى رأسها محافظة الجيزة وشركة مياه الشرب لاستكمال تنفيذ المشروع على الرغم من ظروف جائحة كورونا والعمل على تلبية احتياجات ومتطلبات أهالي المنطقة..

يذكر أن مشروع خزان المياه بمنطقة أرض اللواء يتم تنفيذه ضمن برنامج الارتقاء الحضري بالمناطق غير المخططة الممول من الاتحاد الأوروبي بمنحة مفوضة إلى الوكالة الفرنسية للتنمية (AFD) حيث أتاح جهاز تنمية المشروعات إجمالي تمويل قدره 110 مليون جنيه لتمويل مشروعات تطوير منطقة أرض اللواء.