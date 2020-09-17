حكاية منة عبدالعزيز.. من رعب "زوسر" إلى حضن الأهل بعد هروب 4 سنوات

أمرت جهات التحقيق المختصة بإخلاء سبيل منة عبدالعزيز، فتاة "التيك توك" التي كانت مودعة داخل إحدى دور الرعاية، كبديل عن الحبس الاحتياطي، بأمر من النائب العام، حيث تم إنهاء إجراءات الإفراج عنها من قسم شرطة الطالبية، في ساعة مبكرة من صباح اليوم الخميس، وذلك بعد 111 يوما.

ومن المقرر أن تتوجه "منة" إلى منزل أسرتها بالشرقية وذلك بعدما غادرته منذ وفاة والدتها، عام 2016، لتأمن بعد خوف دام 4 سنوات تخللها تعرضها لاعتداء جنسي داخل إحدى غرف فندق زوسر، وتلاه مثولها للتحقيق معها.

ونشأت "منة" في مدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، في أسرة مكونة من أب وأم و6 أبناء، وتوفي والدها ثم والدتها عام 2016.. وتحدثت أمام المحقق، قائلة إنها تركت منزل أسرتها في الشرقية بعد وفاة والدتها عام 2016، ثم مكثت بعض الوقت في منزل خالتها، وبعدها بدأت في التنقل بين منازل عدد من صديقاتها، بمنطقة عين شمس، مؤكدة أنها استقرت بالقاهرة منذ عدة أشهر.

وأشارت إلى أنها في فترة إقامتها لدى صديقاتها في القاهرة تعرفت على محمد حمدي كلاشنكوف، وتقابلت معه عدة مرات في كافيه بجوار كنتاكي بوسط القاهرة، وبدأت، مؤخرا، صناعة فيديوهات على تطبيق ميوزكلي، والذي تحول اسمه لـ"تيك توك".

وروت "منة" تفاصيل واقعة الاعتداء عليها داخل فندق زوسر، في مايو الماضي، قائلة إنها تلقت اتصالا من مازن، يدعوها لقضاء بعض الوقت سويا، وأخبرته أنها مع صديقتها شيماء وشقيقتها فاطمة وأخرى تُدعى رحمة، ثم توجهن وتقابلن معه عند محطة مترو أم المصريين، واستقلوا سيارة المتهم بسام رضا حنا الشهير بـ"بيشوي"، وتوجهوا جميعًا إلى الفندق، حيث كان المتهم "سراج" فني الصيانة بانتظارهم، ثم صعدوا للطابق السابع، في جناح على يسار السلم، وبدأوا في تعاطي المخدرات التي اشتراها المتهمان "بيشوي" و"مازن".

وتابعت "منة" خلال التحقيقات، بقولها إن مشادة وقعت بينها وبين "شيماء شاكر" حيث اتهمتها الأخيرة بسرقة هاتفها المحمول، حتى تعرضت للإغماء، وفوجئت بالمتهم "بيشوي" يدخل إلى الغرفة التي كانت موجودة فيها، وأقام معها علاقة تحت تهديد السلاح "موس" كان بحوزته، ثم أقام معها علاقة كرهًا عنها مجددًا داخل الجناح الذي تمكن المتهمون من حجزه بمعرفة المتهم "سراج"، العامل بالفندق، وأكدت أن المتهمة "شيماء شاكر" كانت تصور ما يحدث.

وبعد أيام من الحادث، ألقت الشرطة القبض عليها، وصدر قرار بحبسها، قبل أن يأمر النائب العام باستبدال عقوبة الحبس الاحتياطي بإيداعها إحدى دور الرعاية، وذلك وفقًا للمادة 201 من قانون الإجراءات الجنائية المشتملة على التدابير الاحترازية البديلة عن الحبس الاحتياطي.

وصباح اليوم، قررت الجهات المختصة إخلاء سبيل المتهمة، وأنهت إجراءات الإفراج عنها من قسم شرطة الطالبية.