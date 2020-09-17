نائبة تشتكي من عدم التنظيم بالمحاكم: مش معمول حساب المرأة

أبدت النائبة شيرين فراج، المرشحة لمجلس النواب المقبل، استياءها من التنظيم أثناء التقدم بطلب الترشح للانتخابات المقبلة.

وقالت شيرين، في تصريحات لـ"الوطن": "تعرضت لتدافع شديد أثناء عملية التقدم بأوراق الترشح للانتخابات"، مضيفة: "المفترض أن تكون هناك أماكن مخصصة للسيدات المتقدمات للترشح، ولكنهم واضح إن مش معمول حساب المرأة وإن من حقها الترشح للبرلمان".

وتوافد، اليوم، العشرات من المرشحين المحتملين لمجلس النواب إلى محكمة شمال القاهرة الإبتدائية، وسط تواجد أمني مكثف، ووسط إجراءات احترازية مشددة اتخذتها الهيئة الوطنية للانتخابات للوقاية من انتشار فيروس كورونا، وذلك لتقديم أوراق ترشحهم في أولى أيام فتح باب الترشيح، حيث تزداد أعداد المتقدمين كل لحظة في التواجد أمام المحكمة للحصول على الأرقام الأولى بجداول الدوائر الانتخابية.

وأصدرت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض، القرار رقم 60 لسنة 2020، بشأن تحديد المحاكم المختصة بتلقي طلبات أوراق الترشح لانتخابات مجلس النواب، والمتضمن تخصيص 29 محكمة ابتدائية على مستوى الجمهورية لاستقبال المرشحين بالنظام الفردي، و4 محاكم ابتدائية للمرشحين بنظام القائمة.