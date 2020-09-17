زحام في أول يوم تقديم لـ"النواب" بأسوان

تلقت اللجنة المشرفة على انتخابات مجلس النواب 2020، برئاسة المستشار إيهاب خلف الله رئيس محكمة أسوان، اليوم، أوراق الترشيح لانتخابات مجلس النواب داخل إحدى قاعات محكمة أسوان الابتدائية بكورنيش النيل بمدينة أسوان، وسط زحام وتكدس قبل بدء أعمال اللجنة.

واضطرت لجنة قبول الطلبات، التي ترأسها المستشار إيهاب خلف الله رئيس محكمة أسوان الابتدائية، وعضوية 4 مستشارين آخرين، إلى دخول الراغبين بشكل متتالي منعا للتكدس والزحام داخل القاعة، واستكمال أوراق الترشيح في إحدى قاعات المحكمة ثم الدخول في غرفة تقديم الأوراق للجنة بالقاعة في سهولة.

كما طبقت اللجنة الإجراءات الاحترازية والوقائية للمرشحين داخل قاعة المحكمة، من التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامة أثناء الدخول، ووضعت ملصقات وعلامات توضيحية للوقاية من انتشار فيروس كورونا، كما وزعت زجاجات المياه المعدنية على المتقدمين للترشيح في ظل ارتفاع درجات الحرارة.

وفتحت اليوم المحاكم المختصة أبوابها، لتلقي أوراق المرشحين المحتملين لانتخابات مجلس النواب 2020، المزمع إجراؤها في أكتوبر المقبل، ويستمر تلقي أوراق المرشحين حتى السبت 26 سبتمبر الجاري.

وتبدأ الانتخابات بالخارج 21 و22 و23 أكتوبر، وتجرى في الداخل يومي 24 و25 من الشهر ذاته.