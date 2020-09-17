باحتياطي 4 تريليونات قدم.. معلومات عن كشف غاز جديد لـ"إيني"

أعلنت شركة "إيني" الإيطالية العاملة في مجال البحث والاستكشاف، أمس، اكتشاف بئر غاز جديدة تسمى "Nidoco NW-1" في منطقة النورس الكبرى بالبحر المتوسط، وهو الكشف الثاني لإيني وشركائها في البحر المتوسط خلال الأشهر الماضية.

وترصد السطور التالية، أبرز المعلومات الخاصة بالكشف الجديدة وتأثيره على احيتاطي مصر من الغاز الطبيعي، كما يلي:

- يقع الكشف الجديد في منطقة أبوماضي غرب مياه دلتا النيل.

- البئر Nidoco NW-1 يقع على عمق 16 مترًا في المياه.

- يبعد 5 كيلومترات من الساحل و4 شمال حقل النورس.

- تقدر احتياطيات المنطقة عند إضافة إنتاج البئر بـ4 تريليونات قدم غاز مكعب.

- "إيني" هي الشركة المكتشفة لأكبر كشف للغاز الطبيعي في مصر "ظُهر" في 2015.

- تعمل الشركة في أكثر من 85 بلدًا وهي موجودة في مصر منذ 1954.

- يدير المشروع شركتا "بتروبل" و"إيني" والهيئة العامة للبترول.