شروط استقلال المرأة الحامل للطائرة بعد حالة ولادة بين ركاب مصر للطيران

موقف نادر حدوثه، حيث وضعت سيدة بعد شعورها المفاجئ بآلام الوالدة، على متن إحدى طائرات شركة مصر للطيران، ما دفع الشركة إلى منح المولودة تذكرة سفر مدى الحياة كهدية تذكارية لتوثيق تلك اللحظة السعيدة.

وتحدد شركة مصر للطيران عدة شروط لحجز السيدة الحامل تذكرة لاستقلال إحدى رحلات شركة مصر للطيران، وتستعرض "الوطن" في ضوء ما تقدمه لمتابعيها من خدمات يومية الشروط المطلوبة لاستقلال السيدات الحوامل طائرات شركة مصر للطيران، وفق الموقع الرسمي للشركة، كالتالي:

شروط استقلال السيدات الحوامل للطائرة

- تقديم كل المعلومات اللازمة في حالة عدم استقرار الحمل والوقت المتوقع للولادة وأي مشاكل صحية صادفتها في ولادات سابقة.

- في حالة أن الأم لا تعاني من أي مشاكل صحية فأنه لا يشترط تقديم تقرير طبي عن الحالة.

- أما في حالة معاناة الأم من أي مشاكل صحية مصاحبة للحمل، خلال شهور الأم الأخيرة في الحمل.

- في حالة عدم وجود تاريخ محدد من المتوقع حدوث الولادة به، فإنه يشترط تقديم تقرير طبي من الطبيب المعالج موضحا تفاصيل الحالة على أن يكون تاريخ التقرير خلال الأسبوع السابق لتاريخ الرحلة.

- لا يسمح بالسفر جوًا للسيدات الحوامل خلال الأيام الـ 7 الأخيرة قبل موعد الولادة المحدد من جهة الطبيب المتابع للحالة.

- لا يسمح أيضا بسفر الأم خلال الـ 7 أيام الأولى من فترة النقاهة ما بعد الولادة.

وكان قد قرر قائد إحدى طائرات مصر للطيران المتجهة من القاهرة إلى لندن أمس الهبوط اضطراريًا في مدينة ميونخ الألمانية عندما تلقى بلاغًا من طاقم الضيافة بوجود راكبة فاجأتها آلام الوضع، وذلك أثناء مرور الطائرة عبر الأجواء الألمانية فطلب الهبوط الاضطراري لكن الراكبة كانت قد وضعت مولودتها قبل هبوط الطائرة في مطار ميونيخ.