مصر للطيران تستأنف رحلاتها الجوية إلى موسكو اليوم

تستأنف شركة مصر للطيران، اليوم الخميس، رحلاتها المباشرة بين القاهرة وموسكو بمعدل 3 رحلات أسبوعيًا أيام (السبت والثلاثاء والخميس)، وذلك بعد فترة توقف دامت لأشهر على خلفية أزمة فيروس كورونا المستجد وتوقف الرحلات الجوية على مستوي العالم بسبب الجائحة.

وطالبت مصر للطيران المسافرين على رحلاتها إلى موسكو ضرورة الحصول على شهادة طبية مع نتيجة اختبار "PCR"، سلبية لفيروس كورونا (COVID-19) من أحد المعامل المعتمدة في مصر صادرة قبل 72 ساعة على الأكثر من تاريخ الوصول إلى موسكو وأن تكون باللغة الروسية أو باللغة الإنجليزية حتى يتم السماح للمسافرين صعود الطائرة من القاهرة، بالإضافة إلى التدابير الصحية الأخرى التي تتطلبها الشركة عند الوصول وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية التي تتخذها السلطات المختصة لتقليل انتشار فيروس كورونا.

يذكر أن الخطوط الجوية الروسية "ايرفلوت" بدأت تشغيل أولى رحلاتها الجوية (موسكو - القاهرة) الأربعاء الماضي، بعد موافقة سلطة الطيران المدني على طلب السلطات الروسية بتشغيل رحلات جوية بين القاهرة وموسكو لكل من شركة ايروفلوت وشركة مصر للطيران، وذلك بعد توقف حركة الطيران المنتظم بين الدولتين بسبب أزمة COVID-19 منذ مارس الماضي ، حيث تم التنسيق بين كل من الشركتين مع سلطات الطيران المدني للبلدين للانتهاء من التجهيزات والترتيبات اللازمة الخاصة باستئناف الحركة الجوية بين البلدين.

كانت الشركة الوطنية القابضة مصر للطيران طرحت أحدث عروضها الترويجية من القاهرة إلى الخرطوم في إطار سعي الشركة الدائم لتقديم أفضل عروضها.

وطرحت مصر للطيران تخفيض وقدرة 25% على رحلات الشركة المتجهة من القاهرة إلي الخرطوم وذلك عند شراء التذاكر من الآن وحتي 10 أكتوبر القادم، علي أن يكون السفر حتي يوم 30 نوفمبر2020.

ويمكن أيضاً للعملاء الاطلاع على المزيد من العروض والمزايا التي تقدمها الشركة من خلال زيارة الموقع الالكتروني www.egyptair.com أو الاتصال بمركز الاتصالات التليفونية على 1717 من أي محمول أو 090070000 من أي خط أرضى.