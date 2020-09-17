طائرة مصر للطيران تحولت لغرفة عمليات.. رحلة وصول المولودة نانسي للدنيا

تنشر "الوطن" التفاصيل الكاملة لحالة الولادة للراكبة هيام نصر ناجي يمنية الجنسية التى وضعت مولودها أمس، في واقعة نادرة، أثناء رحلة "مصر للطيران" المتجهة أمس من القاهرة إلى لندن.

وقال الطيار عمرو البساطي، قائد الرحلة، لـ"الوطن"، إنه أثناء قيادة الطائرة تلقى بلاغا من رئيس طاقم الضيافة بالطائرة بأن إحدى الراكبات على متن الطائرة فى حالة ولادة مفاجئة، قائلًا "كان فاضل لنا ساعتين عشان نوصل مطار لندن.. فقلت لطاقم الضيافة يقدموا الإسعافات الأولية لها ومدها بجهاز الأوكسجين لمساعدتها على التنفس بشكل جيد".

وأضاف لـ"الوطن"، أن طاقم الضيافة بالتعاون مع طبيب كان متواجدا بالطائرة التفوا حول الراكبة وقدموا لها كل أنواع الدعم، وتابع: "سألت الدكتور وطاقم الضيافة هل تستطيع الراكبة أن تتحمل حتى الوصول إلى مطار لندن فكانت الإجابة بأن ذلك فيه خطورة على حياتها، فاتخذت قرارا بعد التواصل مع شركة مصر للطيران بتغيير الاتجاه والهبوط بمطار ميونيخ".

وأوضح "همنا كان الحفاظ على حياة الراكبة والحمد لله - تم الهبوط في مطار ميونيخ بسلام، المدة ما بين إبلاغنا بوجود حالة وضع على متن الطائرة والهبوط بمطار ميونيخ بألمانيا لم تستغرق 14 دقيقة.

المضيفة نانسي تتحول لمساعدة طبيب

وبحسب "البساطى" تولت المضيفة نانسي ناجي بشكل كبير بمساعدة الطبيب وطاقم الضيافة، عملية الولادة حيث ولدت الطفلة على يديها، مشيرا إلى أن غالبية ركاب الطائرة وعددهم نحو 120 راكبا أطلقوا الزغاريد بعد عملية الولادة.

وأشار "قائد الطائرة" إلى أن مكتب شركة مصر للطيران بميونيخ قام بمجهود كبير في إحضار سيارة الإسعاف للطائرة بمساعدة سلطات المطار الألمانى ونقل الراكبة وطفلتها ومرافقتهم حتى المستشفى، موضحا أن سلوك الركاب كان مثاليا أثناء الرحلة حيث التزموا بأماكنهم خلال عملية الوضع وخلال نقل الراكبة للإسعاف ما سهل عملية النقل من الطائرة لسيارة الإسعاف، لافتا إلى أن الطائرة استكملت رحلتها للندن بعد نحو ساعة ونصف من التواجد بمطار ميونيخ.

تذكرة سفر مدى الحياة من "مصر للطيران" للمولودة نانسي

وكان الطيار رشدي زكريا رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران قد قدم التهنئة للراكبة هيام نصر ناجي دعبان يمنية الجنسية عمرها 38 عاما، على سلامتها ومنح مولودتها تذكرة سفر مجانية مدى الحياة والتي أنجبتها على متن الطائرة أثناء رحلة مصر للطيران المتجهة أمس من القاهرة إلى لندن.

وصرح الطيار عمرو أبوالعنيين رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران للخطوط الجوية، بأنه من دواعي سرورنا أن نستقبل عميلة جديدة لـ"مصر للطيران" تصل إلى الدنيا على متن طائرتنا كما يسعدنا أن نقدم لها هدية تذكارية احتفالا مع أسرتها بهذه المناسبة وهي منحها تذكرة سفر مجانية مدى الحياة على رحلات ميونيخ، وقدم الشكر لطاقم الرحلة وجميع الركاب لتعاملهم الاحترافي مع هذه الحالة والظرف الاستثنائي.