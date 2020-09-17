رئيس "النواب": كورونا من أسباب تأجيل صدور قانون الإدارة المحلية

أكد الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، أن فيروس كورونا من أسباب تأخير صدور مشروع قانون «الإدارة المحلية»، موضحًا أن اللجنة استعانت في مشروع القانون بكثير من القوانين المقارنة، واجتهدت وصاغت هذا المشروع بشكل جيد جداً طبقاً لأحدث المعايير العالمية فى الإدارة المحلية.

وقال "عبد العال" فى حواره لـ"الوطن": كنت أتمنى أن ننتهى منه ونصدره، فلو أن هذا القانون صدر لكانت عملية إزالة التعديات على الأراضى التى نتحدث عنها سهلة جداً بالنسبة للسلطة التنفيذية، ولمرّ الأمر بدون أى مشكلات بين المخالفين والمسئولين، لأن الآليات والمجالس التى كانت ستنشأ عن القانون بمثابة جسر للتفاوض بين المواطن والحكومة.

وأضاف: كانت هناك مناقشات حول هل ننتهى من مجلس الشيوخ أولاً ثم الإدارة المحلية، أم العكس، ولأن أعداد المرشحين فى المجالس المحلية بالطبع سيكون كبيراً جداً، فكان من الأفضل أن ننتهى من النواب والشيوخ، ثم يساعد بعدها أعضاء المجلسين فى انتخابات المجالس المحلية، وجمعنا الآراء كلها فى اللجنة، وهو ما أثَّر على قرارها وأخَّر إصدار القانون، فضلاً عن أزمة فيروس كورونا.