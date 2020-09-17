مرشحو مجلس النواب بالسويس يتقدمون للجنة الانتخابات

استقبلت اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات بالسويس، داخل مدمع محاكم السويس، المرشحين المحتملين لانتخابات مجلس النواب.

وشهدت اللجنة عملية تنظيمية كاملة من أجل منع الزحام، بدخول المرشحين بنظام لمنع حدوث تكدس.

وكان أول المتقدمين للترشح على المقاعد الفردية لمحافظة السويس، اللواء حسن عيد وجمال عبيد مرشحي حزب مستقبل وطن.

كما تقدم للترشح كل من أحمد مراد ووفاء عبدالغفار، وعماد خاطر وطلعت خليل.

وتولت قوات الشرطة تأمين مجمع محاكم السويس، واستجاب المرشحون لتعليمات لجنة الانتخابات لعدم التكدس.