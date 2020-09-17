"الزراعة" تحصن 2591 كلبا ضد السعار.. وإثبات التطعيم في الملكية

كشف تقرير للإدارة العامة للأمراض المشتركة لهيئة الخدمات البيطرية التابعة لوزارة الزراعة عن تحصين 2591 حيوانًا ضد مرض السعار واستخراج 2502 رخصة على مستوى جميع مديريات الطب البيطري.

وقال الدكتور عبد الحكيم محمود، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، إن ترخيص الكلاب هو الحل الأمثل للقضاء على مرض السعار لأن الترخيص مرتبط بالتطعيم حيث تقوم مديريات الطب البيطري وجميع الإدارات والوحدات التابعة لها بمنح رخصة الكلب كحلقة معدنية صغيرة تعلق فى الطوق الخاص به.

وتثبت ملكية الشخص للكلب جدول تطعيمه، وذلك لعدم الإضرار بالمواطنين وإعفاء صاحبه من المسائلة القانونية التى يمكن التعرض لها فى حالة الاعتداء حيث تخضع الكلاب المرخصة لرقابة صحية بيطرية من خلال التطعيم بصفة دورية لتجنب الامراض المعدية والوبائية.

وتشكل ظاهرة انتشار الكلاب الضالة مشكلة مجتمعية تتطلب التعاون والتنسيق بين الجهات المعنية بهذه الظاهرة من طب بيطري وصحة ومحليات وبيئة وتعتبر الأماكن المهجورة وتراكم القمامة العامل الرئيسي فى تكاثر وانتشار الكلاب الضالة، حيث لا تقتصر ظاهرة انتشار الكلاب الضالة على نقل الأمراض المشتركة وأهمها مرض السعار بل تمتد إلى ما تسببه هذه الحيوانات من حالات الرعب والهلع والتخويف وما ينتج عنها من إصابات عضوية ونفسية للآدميين.

ويعد مرض السعار من أخطر الأمراض المشتركة نظرًا لخطورته على الصحة العامة والتى تستوجب الإسراع بمكافحة المرض وكسر دورة انتقاله فى الحيوانات والكلاب الضالة باجراء خطة شاملة للمكافحة طبقًا للامكانيات المتاحة ووفقًا للقرارات والقوانين المنظمة لذلك.