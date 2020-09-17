جيم كاري يجسد شخصية "جو بايدن" في Saturday Night Live

يجسد الفنان جيم كاري، الممثل الشهير ونجم فيلم The Mask، شخصية المرشح الديمقراطي للرئاسة الأمريكية ونائب الرئيس السابق جوزيف بايدن جونيور، في حلقة جديدة من برنامج Saturday Night Live، المنتظر عرض الموسم الـ46 من S.N.L في 3 أكتوبر المقبل.

وكان الفنان جيم كاري جرى استضافته ببرنامج S.N.L عدة مرات على مدار السنوات الماضية، وفي الموسم الجديد يكون "كاري" أحدث فنان يقدم شخصية المرشح الرئاسي "بايدن" في برنامج "S.N.L." وكان قد سبق وجسد الدور كل من جيسون سوديكيس، ودي هارلسون وجون مولاني.

كما يجسد الممثل الأمريكي أليك بالدوين دور الرئيس الأمريكي ترامب في حلقة S.N.L والتي كان يقدمها بنفس البرنامج منذ 2016، ومن المفترض أن يكون هناك الكثير من العمل لـ"أليك" ولـ"كاري" ببرنامج "S.N.L." لتغطية موسم الانتخابات الرئاسية.

وذكرت شبكة "إن بي سي"، أن برنامج S.N.L سيبث 5 حلقات جديدة لبدء موسمه من 3 أكتوبر حتى 31 أكتوبر المقبل، ولم يتم الإعلان عن الضيوف أو الفرق الموسيقية المشاركة في عروض البرنامج.

يذكر أنّ تلك أولى الحلقات الحية للبرنامج منذ الإغلاق الذي حدث نتيجة فيروس كورونا في مارس الماضي، ما اضطر البرنامج لتقديم الموسم الماضي العديد من الحلقات المصورة عن بعد.

وذكرت شبكة NBC في بيان صحفي، أنّها تتوقع السماح لجمهور محدود في الاستوديو موضحة، أنّ S.N.L سيعمل بشكل وثيق مع فريق حاكم نيويورك لتنفيذ الإجراءات الاحترازية.