ضبط مخزنين للأسمدة دون ترخيص وتحرير 19 مخالفة تموينية بالمنيا

نظمت الوحدة المحلية لمدينة المنيا حملة تموينية مكبرة على الأسواق والمحال التجارية، لإحكام الرقابة على الأسواق والتأكد من مدى صلاحية التراخيص الخاصة بالمنشآت، والتحقق من مزوالة الأنشطة التجارية وفقا للقانون، بالتعاون مع إدارة التموين ومباحث التموين والطب البيطري والصحة، الجهات المعنية، وذلك بهدف التصدي بكل حسم للمخالفين من خلال اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

يأتي ذلك في إطار تنفيذ توجيهات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بضرورة المتابعة الميدانية من خلال تنظيم الحملات الرقابية بصفة دورية ومستمر، والعمل على رصد المخالفات ومتابعة الحالة العامة بالشوارع والأحياء الداخلية للمدينة وبكل القطاعات الخدمية والأنشطة التجارية.

من جانبه، أوضح العقيد محمد صلاح رئيس المدينة، أن الحملات شملت المرور على كل المحال التجارية وأماكن عرض وبيع متطلبات المواطنين، وأسفرت الحملات عن تحرير 19 مخالفة تموينية، تنوعت المخالفات بين عدم وجود شهادات صحية، عدم توافر الاشتراطات البيئية والصحية، عدم توافر الاشتراطات الخاصة بالسلامة والصحة المهنية، عدم الإعلان عن أسعار المنتجات، بالإضافة لضبط 69 كجم لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية، ومنها كمية غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

وأضاف أنه بجانب الحملات التموينية والتفتيشية على المحال التجارية تم ضبط مخزنين لأسمدة مدعمة ومخصبات زراعية، حيث تم التحفظ على كميات من الأسمدة وتحرير محضر بالواقعة لإدارة منشأة دون ترخيص ومزاولة نشاط دون علم الجهات المعنية.