زحام لحجز الرقم والرمز: ألوان الطيف السياسي في تقديمات "نواب" المنيا

توافد العشرات من الطامحين في خوض انتخابات مجلس النواب بمحافظة المنيا، فجرًا، إلى مقر مجمع المحاكم لتقديم أوراق ترشحهم باكرًا لحجز الرقم والرمز حسب أسبقية الحضور، إذ ظهرت جميع ألوان الطيف السياسي في اليوم الأول من مستقلين وأحزاب ونواب سابقين وحاليين وشباب وسيدات.

بدأت اللجنة تلقي أوراق الراغبين في الترشح أعمالها صباحًا، وطلبت من الحضور أن يكون برفقتهم مرافق واحد فقط، وعندما ظهر تجمع أمام اللجنة قرر رئيسها تلقي طلبات الدخول برقم إيصال السداد.

وشددت اللجنة على تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية، حفاظا على سلامة المرشحين، والالتزام بارتداء الكمامة خلال التواجد والتباعد الاجتماعي بوضع علامات إرشادية على مدخل القاعة، ومكان استقبال الطلبات، وتخصيص موظفين منعا للتزاحم، وتسهيلا على المرشحين.

وقد ظهر زحام وتكدس أمام مبنى المحكمة الابتدائية قبل ساعات من الموعد الرسمي لفتح باب الترشح في محاولة للحصول على ترتيب ورمز أفضل بقائمة المرشحين.

وظهر بين الحضور نواب حاليين وقدامى، وعناصر جديدة من الشباب، وقد فتحت لجان تلقي الطلبات أبوابها في الموعد الذي حددته الهيئة الوطنية للانتخابات وسط إجراءات مشددة.

وكان المرشحون المحتملون قد تواجدوا أمام المحكمة الابتدائية بمدينة المنيا، في ساعات مبكرة من صباح اليوم حرصًا منهم على تقديم أوراقهم والحصول على الرموز الانتخابية، وتلاحظ حرص بعض النواب الحاليين على تقديم أوراقهم إلى لجنة تلقي الطلبات وسط حضور كبير من أنصارهم خارج المحكمة.