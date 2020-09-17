اعتماد مخططات توصيل الصرف وإحلال أعمدة الإنارة بقرى مركز المنيا

واصلت الوحدة المحلية لمركز المنيا، جهودها في توصيل الخدمات والمرافق للمواطنين، حيث أجريت أعمال الإحلال والتجديد والصيانة الدورية لأعمدة الإنارة بعدد من القرى التابعة للمركز، وشملت قرى "زهرة – الإسماعيلية – البرجاية – نزلة حسين"، بهدف رفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والارتقاء بالمجتمع.

جاء ذلك تنفيذا لتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بدفع عجلة التنمية المستدامة والعمل على تنفيذ أعمال الصيانة الدورية، وإحلال وتجديد كل أعمدة الإنارة المتهالكة، حيث جاءت تلك الأعمال ضمن خطة المحافظة لتوصيل كل المرافق والخدمات داخل القرى.