العناني يشارك في حفل العشاء الرسمي للدورة 112 لـ"السياحة العالمية"

شارك الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، مساء أمس، في حفل العشاء الرسمي للدورة الـ112 للمجلس التنفيذي لمنظمة السياحة العالمية، بتشريف رئيس مجلس الوزراء الجورجي ووزراء السياحة ومسؤولي السياحة المشاركين في هذه الدورة من مختلف دول العالم.

وخلال حفل العشاء، ألقى رئيس الوزراء الجورجي كلمة أكّد فيها أهمية السياحة بالنسبة لجورجيا ولكل دول العالم، كما توجه بالشكر لجميع الحاضرين على حضورهم إلى جورجيا للمشاركة في الدورة الـ112 للمجلس التنفيذي.

كما أكد زوراب بولوليكاشفيلي الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية، ورئيس المجلس التنفيذي ضرورة التعايش مع الوضع الراهن، مشددين على ضرورة تفعيل المقترح الذي تقدم به العناني، خلال كلمته التي ألقاها في أثناء الجلسة الافتتاحية للدورة باستخدام وتفعيل شعار سافر اليوم "Travel Today" بدلا من شعار المنظمة الحالي سافر غدا "Travel Tomorrow".

ولفت إلى أنَّ شعار "سافر اليوم" يجب أنَّ تستخدمه جميع دول العالم وأكبر دليل علي تطبيقه هو تواجد كل هذه الوفود في دولة ثانية لحضور فاعلية تابعة لمنظمة الأمم المتحدة.

وأكد السيد زوراب بولوليكاشفيلي خلال حديثه مع الدكتور خالد العناني أثناء حفل العشاء علي حرصه علي حضور الموكب المهيب لنقل المومياوات الملكية من المتحف المصري بالتحرير إلى المتحف القومى للحضارة المصرية المقرر عقده خلال الفترة القادمة.

و خلال حفل العشاء تم عرض بعض العروض الفنية والفلكلورية التي تعبر عن التراث والفن الجورجي.

تجدر الاشارة الي ان الدورة ال112 للمجلس التنفيذي لمنظمة السياحة لعالمية تعقد حاليا بالعاصمة الجورجية تبليسي وستستمر فعالياتها حتي اليوم ١٧ سبتمبر الجاري.