مشوار مطربي المهرجانات مع التعليم "آخره دبلوم": لعب كورة وعض

أزمة جديدة أثيرت خلال الساعات الماضية، كان أطرافها نقابة المهن الموسيقية ومُطربي المهرجانات، وذلك بعدما تردد بأن مجلس النقابة سيُبدي رفضه التام لقييد أي مطرب لا يُجيد القراءة والكتابة، في حين أن غالبية مُطربي المهرجانات يفتقدون لهذا الأمر، لا سيما أن أكثرهم أنهوا مسيرتهم التعيمية في وقتٍ مبكر.

وخلال التقرير التالي، نرصد المؤهلات الدراسية لأبرز مُطربي المهرجانات، من خلال تصريحات أدلوا بها في لقاءات تلفزيونية سابقة:

- أوكا

محمد صلاح، الشهير بـ"أوكا"، يُعد من أبرز مُطربي المهرجانات في السنوات الأخيرة، من مواليد أبريل عام 1991 بحي الأميرية بالقاهرة، كان مُغرمًا بالغناء منذ صغره، فلم يهوَ الدراسة يومًا ولم يقع في غرامها، حتى لفظته المدرسة وهو في الصف الثاني الإعدادي، لتتوقف مسيرته التعليمية عند هذا الحدّ.

بعد انتهاء مشواره مع التعليم، سلك مجال الغناء إلى أن وصل إلى مرحلة الاحتراف، حتى حقق شهرة كبيرة ويُشارك في إحياء حفلات داخل مصر وخارجها.

- أورتيجا

أحمد ناصر، الشهير بـ"أورتيجا"، لم يكن هو الآخر هاويًا لتعليم وطموحه لا يعرف شيئًا عن الشهادات التعليمية، فكانت أنظاره تنصب تجاه الساحرة المستديرة، حتى قرر أن يُطلق على نفسه اسم "أورتيجا" نسبة إلى لاعب الأرجنتين، فكان يحلم يومًا ما أن يكون لاعب كرة مشهور، لكنه اقتحم عالم الغناء عن طريق المصادفة، نظرًا لصداقته القديمة مع "أوكا"، ليؤسسا فريق "8%" الخاص بالمهرجانات.

- حمو بيكا

كان طفلًا مشاغبًا، لا يعرف الهدوء يومًا ما، فقد مارس العنف منذ اليوم الأول له في المدرسة، حتى وصل به الحال إلى الاعتداء على إحدى المعلمات داخل الفصل، وقام بـ"عضها"، فقررت الإدارة فصله، ليُقرر من ذلك الحين بعدم الالتحاق بأي مدرسة أخرى أو الاستمرار في التعليم بشكلٍ عام، ليسلك طريق العمل الحر، وامتهن مهن عدة، من بينها "جزار" وسائق توكتوك، حتى صار حاليًا من أبرز مطربي المهرجانات، رغم عدم إجادته القراءة والكتابة.

- حسن شاكوش

لم يكمل حسن شاكوش، مسيرته التعليمية، فقد كانت نهايتها عند الشهادة الإعدادية، ليبدأ مسيرة جديدة داخل المستطيل الأخضر، كونه يرى حلمه في الساحرة المستديرة، فاحترف اللعب داخل بعض الأندية، قبل أن يعتزل المجال ويحترف الغناء، ويُصبح اسمه لامعا في عالم المهرجانات.

- عمر كمال

لم يهتم بالحصول على مؤهل دراسي عالٍ، كان شغوفا بإيصال موهبته الغنائية إلى الناس، فحصل على دبلوم صنايع، رغم أنه كان يرغب في الالتحاق بمعهد الموسيقى، لكنه ابتعد عن هذه الرغبة مُبكرًا كون أسرته متدينة وستقابل هذا الأمر برفضٍ شديد آنذاك.