4 أفلام لأحمد زكي مر عليها 30 عاما.. منها كابوريا والإمبراطور

دائمًا ما يهتم الجمهور بمتابعة أعمال وأخبار الفنان الكبير أحمد زكي بالرغم من رحيله منذ 15 عامًا، وبفضل موهبته المميزة والمختلفة والتي جعلته أسطورة في الأداء التمثيلي وفي السينما دوما ما تظل أعمال "النمر الأسود" محل نقاش سواء من جمهوره أو من النقاد أو فنانين قد تعاونوا معه في أعماله.

كان عام 1990 مميزًا في مشوار أحمد زكي الفني، حيث جرى عرض 4 أفلام سينمائية له من أشهرأعماله، كما جاءت الأفلام بشخصيات مختلفة عن الأخرى بين الصحفي، دكتور الفلسفة، الدجال، لاعب الملاكمة، وتاجر المخدرات، تلك الشخصيات التي استطاع أحمد زكي تجسيدها بشكل حقيقي وواقعي بفضل موهبته الاستثنائية.

كابوريا

نجح فيلم كابوريا في تقديم الطبقة المهمشة وأحلامها وطموحها مجسدة في شخصية "حسن هدهد"، الشاب الرياضي الذي يبحث عن المال والنجاح فيقع بعالم الأغنياء الذين يستغلونه.

تميز "كابوريا" بأنه تجربة مختلفة على مستوى التمثيل والإخراج وحتى الموسيقى والتصوير، جاء الفيلم من إخراج خيري بشارة وتأليف عصام الشماع وشارك في بطولته وأنتجه الفنان الراحل حسين الإمام.

وحقق الفيلم نجاحًا تجاريًا كبيرًا وقت عرضه حتى صار الشباب والأطفال يقلدون قصة شعر "هدهد".

البيضة والحجر

يعتبر فيلم "البيضة والحجر" استكمالًا لقضايا الفلسفة التي ناقشها الكاتب والمؤلف محمود أبوزيد في عدد من أفلامه مثل "الكيف، جري الوحوش والعار"، وفي فيلم "البيضة و الحجر" ناقش محمود أبوزيد قضية العلم في مواجهة الدجل والخرافات.

نجح أحمد زكي في تجسيد شخصية "مستطاع" الذي يدرس الفلسفة ويحضر رسالة الدكتوراه قبل أن يقرر استغلال العلم في الدجل والشعوذة ليتجاوز أزماته، وجاء الفيلم من إخراج علي عبد الخالق والذي كان قد تعاون مع السيناريست محمود أبوزيد من قبل في سلسلة أفلامه الفلسفية.

وعرض فيلم "البيضة والحجر" في عام 1990 وحقق نجاحًا كبيرًا وشارك في بطولته "معالي زايد، ممدوح وافي، نجوى فؤاد وأحمد غانم".

امرأة واحدة لا تكفي

كما شهد عام 1990 عرض فيلم "امرأة واحدة لا تكفي" والذي يعد التعاون الأول بين أحمد زكي والمخرجة إيناس الدغيدي، وقدم أحمد زكي خلال أحداث الفيلم شخصية مختلفة وهي "الصحفي حسام".

تدور أحداث الفيلم حول الصحفي حسام والذي يرتبط بثلاث سيدات في وقت واحد، مع اختلاف شخصياتهن ما بين الطالبة والأرملة وسيدة الأعمال، وحاول الفيلم الإجابة عن تساؤل، هل الرجل بطبيعته متعدد العلاقات أم لا؟

الفيلم من تأليف عماد الدين أديب وعبد الحي أديب، وشارك في بطولته "سماح أنور، فيفي عبده، يسرا ويونس شلبي".

الإمبراطور

يعد فيلم الإمبراطور واحدًا من أشهر أفلام أحمد زكي والتي حققت نجاحًا كبيرًا في مشواره الفني، وهو التجربة الإخراجية الأولى للمخرج طارق العريان.

وتدور قصة الفيلم حول رحلة صعود "زينهم" شاب الذي جاء للقاهرة هاربًا من الصعيد بحثًا عن لقمة العيش، ويبدأ بالصعود في عالم الجريمة وتهريب المخدرات، التي يشاركه فيها صديقه إبراهيم والذي جسد شخصيته الفنان محمود حميدة في أول أفلامه السينمائية.

وعرض الفيلم في عام 1990 وشارك في بطولة فيلم الإمبراطور كل من "رغدة، أبوبكر عزت، حسين الشربيني، عبد الله محمود ومحمد متولي".