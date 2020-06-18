بعد 30 عاما من عرضه.. لماذا توقف مشروع الجزء الثاني من فيلم كابوريا؟

"كابوريا" عمل سينمائي كان حلم لكل فنان، أن يقدم منه جزء ثاني، فشخصية "حسن هدهد" الشاب الفقير الذي يهوى الملاكمة، ويحلم بالوصول إلى الأولمبياد، لكنه يعجز عن تحقيق الحلم، ويكتفي بحلبات الملاكمة التي يقيمها بالحي الشعبي.

تلك الملحمة أصبحت هدف لمعظم فناني الجيل الجديد لتقديمها، ومن أبرزهم نجله الفنان هيثم أحمد زكي، الذي كان يفكر في تنفيذه قبل وفاته.

ونعرض في التقرير التالي، سبب توقف الجزء الثاني من الفيلم، تزامناً مع مرور 30 عاماً على عرضه.

عقد هيثم أحمد زكي عدة جلسات مع المخرج كريم إسماعيل، من أجل الاستقرار على الشكل الذي سيظهر به الفيلم، إلا أن وفاته كانت السبب وراء توقف المشروع.

وتحدث الفنان هيثم أحمد زكي، عن الدور الذي تمنى تقديمه خلال مقابلة تلفزيونية قبل وفاته قائلاً: "أتمنى تقديم دور ملاكم، بعيد عن ما قدمه والدي، فجيلي من أبناء الفنانين في ورطة لأننا نقارن بفنانين من الأجيال الذهبية".

وأضاف: "هناك مشروع ونتنظر موافقة منتجة ومؤلف الفيلم "كابرويا"، وما ألهمني لتقديم تلك الفكرة هو مشاهدتي للفيلم الأمريكي "Creed" عام 2015، الذي أعاد الفنان الكبير سيلفستر ستالون فيه تقديم شخصية الملاكم الشهير "روكي بالبوا"، التي سبق وقدمها من خلال سلسلة أفلام شهيرة، بدأت في عام 1976.

وتابع: "ليس شرطا أن يكون اسم الفيلم هو "كابوريا 2"، مؤكدا أنه لن يجرؤ على تقديم هذه الفكرة إلا وهو متأكد أنها ستنجح، والجمهور له حق أن يتعصب لأحمد زكي، فلن يتقبل أن أحد يقدم جزء ثاني من العمل ".بعد

تدور قصة الفيلم حول شخصية "حسن هدهد" وهو ملاكم فقير يحلم بالبطولات والمجد، ويشترك بالصدفة في مباراة في قصر أحد الأثرياء، فيعجب به الحضور ويحصل على عائد مادي كبير وينتقل للحياة في القصر.

الفيلم من بطولة أحمد زكي، رغدة، حسين الإمام، سحر رامي، يوسف داوود، ومن تأليف عصام الشماع، وإخراج خيري بشارة.