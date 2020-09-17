إنشاء مبنى استقبال جديد لمستشفى شربين بـ60 مليون جنيه

وجه الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، اليوم، وكيل وزارة الصحة، بسرعة اتخاذ الاجراءات اللازمة لإزالة أحد المباني القديمة داخل مستشفى شربين المركزي، والبدء الفوري في إنشاء قسم استقبال جديد، والمقرر تنفيذه بتكلفة 60 مليون جنيه.

جاء ذلك خلال تفقد المحافظ لمستشفى شربين المركزي، حيث اطمأن على مستوى الخدمات المقدمة للمرضى والمترددين، وشملت الزيارة تفقد قسم الاستقبال، وقسم التعقيم والصيدلية، وأقسام الأشعة المقطعية والتليفزيونية، والعناية المركزة، والغسيل الكلوي، والباطنة والأطفال، وقسم حضانات الأطفال، وكذا مطبخ المستشفى والمغسلة.

وطلب المحافظ من مدير المستشفى ترتيب وإعداد أماكن انتظار لائقة بالمترددين على المستشفى، وتحسين مستوى الخدمة، والاهتمام بقسم الاستقبال الحالي لحين تنفيذ المبنى الجديد له، عملًا على راحة المرضى والمترددين، وبضرورة إعادة ترتيب وتنظيم الصيدلية الخاصة بالمستشفى،

وكلف المحافظ رئيس مركز ومدينه شربين بتشكيل لجنه هندسية بالتنسيق مع وكيل وزارة الصحة للوقوف على أسباب تسريب مياه بسقف إحدى الغرف بالمستشفى، وسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجته، والاهتمام بمستوى النظافة العامة داخل وخارج المستشفى، وحسن استقبال المرضى والمترددين، وتقديم كافة أوجه الرعاية الطبية لهم.

وشملت زيارة محافظ الدقهلية بمدينة شربين تفقد العمل بالمركز التكنولوجي بمقر مجلس مدينه شربين، والذى يجرى العمل به وبجميع المراكز التكنولوجية بمدن وأحياء ومراكز المحافظة لاستقبال المواطنين المتقدمين بطلبات التصالح على مخالفات البناء.

والتقى المحافظ خلال الزيارة بالعديد من المواطنين، واستمع إلى مطالبهم واحتياجاتهم ووعد بالعمل على حلها وفقًا للإمكانيات المتاحة، وطالبهم بتوعيه المواطنين المخالفين للتصالح على مخالفات البناء، وذلك قبل انتهاء المدة المحددة.