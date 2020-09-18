إطلاق المرحلة الثالثة لـ كارت الفلاح.. تعرف على كيفية الحصول عليه

قال السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، خلال اجتماع لمجلس الوزراء أمس، إنه تم إطلاق المرحلتين الأولى والثانية من مشروع "كارت الفلاح"، مشيرا إلى أن المرحلة الأولى ضمت محافظتي بورسعيد والغربية، والثانية شملت سوهاج وأسيوط، والشرقية والبحيرة، منوهاً إلى أن الوزارة تستعد حالياً لإطلاق المرحلة الثالثة.

"الوطن"، تستعرض أبرز المعلومات عن "كارت الفلاح" الذكي، وكيفية الحصول عليه على النحو التالي:

- الكارت يهدف لترشيد الدعم وتوصيله إلى مستحقيه، وضمان سهولة صرف الأسمدة.

- تحديد الإنتاج وحصر الحيازات الزراعية على مستوى الجمهورية.

- تحديد الحيازة الزراعية إلكترونيا، وتحديد المساحات المزروعة لكل محصول.

- تحديد التعديات على الأراضي الزراعية، عقب ربط الحيازة الإلكترونية ببطاقة الرقم القومي.

- الكارت الذكي يساعد الدولة في رسم السياسات الزراعية، وضمان سهولة الحصول على قروض زراعية للمزارعين، وزيادة الكفاءة، ودعم منظومة الزراعة بمعلومات معرفية.

- تسيير تسويق المحاصيل والمعلومات التسويقية حوله، وتحديد أسعار المحاصيل.

كيفية الحصول على كارت الفلاح

الحصول على الكارت، من خلال فروع البنك الزراعي المصري على مستوى الجمهورية.

المستندات المطلوبة:

- صورة بطاقة الرقم القومي "يتم تسليمها للبنك"، صورة الحيازة الورقية مع الاطلاع على الأصول.

ويستحق الكارت أي فلاح يحوز أرض زراعية "مهما كانت مساحتها"، ومسجلة بيانات حيازتها في الجمعية الزراعية (سجل 2 خدمات) سيجري إصدار كارت له بشكل أتوماتيكي.

ويمكنك صرف أي مبالغ مالية عند الاستحقاق من خلال فروع البنك الزراعي المصري القريبة منك، أو من خلال ماكينات الـ(ATM) المسجل عليها علامة 123، المنتشرة بمراكز المحافظات والمدن القريبة.