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توزيع كارت الفلاح على 259 ألفا و881 مزارعا بالقليوبية

كتب:

حسن صالح
09:47 ص | السبت 29 أغسطس 2020
كارت الفلاح

كارت الفلاح

أعلن المهندس حسن زايد، وكيل وزارة الزراعة بالقليوبية، توزيع كارت الفلاح لـ251 ألفا و300 حائز ائتمان و8581 حائز إصلاح زراعي بإجمالي 259 ألفا و881 حائزا على مستوى الجمعيات الزراعية بنطاق المحافظة. 

وأوضح زايد في تصريحات صحفية، أن الهدف من كارت الفلاح هو وصول الدعم لمستحقيه والسيطرة على حصص الأسمدة المدعمة وربطها بمنظومة الصرف وتحديد المساحات المنزرعة بالمحاصيل المختلفة، وتوفير الخدمات الإرشادية وهي إحدى نتائج منظومة التحول الرقمي التي توليها القيادة السياسية اهتمامًا كبيرًا وتطبقها في كافة المجالات ومنها المجال الزراعي في إطار خطة التنمية المستدامة ورؤية مصر2030.

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