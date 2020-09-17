سوهاج تصدر كتيبا توضيحيا بسعر المتر للتصالح في مخالفات البناء

أعلنت محافظة سوهاج إصدار كُتيب توضيحي بقرار تحديد قيمة سعر المتر مقابل التصالح في مخالفات البناء بكافة مناطق المحافظة.

وأوضح الدكتور محمد عبد الهادي مدير عام مكتب المحافظ، أن الكتيب يتكون من 10 صفحات تشمل نص القرار رقم 641 لسنة 2020، والذي أصدره المحافظ ويتضمن قيمة سعر المتر مقابل التصالح بعد التخفيض عند كل استخدام سواء كان سكنيًا، أو صناعيًا، أو إداريًا، أو تجاريًا، وغيره.

وأشار إلى أن الكتيب تضمن تصنيف المناطق داخل المدينة أو القرية إلى أربع فئات، هي "أ، ب، ج، د"، ووصف كل منطقة، لافتًا إلى توزيع الكتيب على جميع الوحدات المحلية بالمراكز والمدن والأحياء.