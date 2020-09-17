"التضامن": نسبة الأطفال بالحضانات من عمر يوم إلى 4 سنوات لا تتجاوز 8%

قالت نيفين القباج وزيرة التضامن الإجتماعى، إن الأطفال من سن صفر إلى 18 سنة يمثلون 40 % من السكان، 34% من هذه النسبة تقع فى الفئة العمرية من صفر إلى أربع سنوات فى حين أن نسبة الأطفال الملتحقين بالحضانات لم تصل إلى 28 % من المستهدف لذا نسعى إلى أن تفتح الحضانات أبوابها لإستيعاب المزيد من الأطفال.

جاء ذلك، خلال توقيع برتوكول تعاون بين الوزارة ومؤسسة ساويرس للتنمية الإجتماعية وبنك الإسكندرية وجمعية خير وبركة، ووقع عن الوزارة محمد عثمان رئيس قطاع الشئون المالية والإدارية والتنمية البشرية وشئون المديريات ، كما وقعت نورا سليم المدير التنفيذى لمؤسسة ساويرس للتنمية وليلي حسنى ممثلاً عن بنك الإسكندرية، ونيفين زكى ممثلاً عن جمعية خير وبركة.

وأشارت القباج، إلى أن اهتمام الوزارة بالطفولة المبكرة ليس وليد اللحظة، مشيرة إلى أنها أطلقت من قبل برنامج الألف يوم الأولى فى حياة الطفل، وتم التركيز على الأسر الأقل حظا فى التنمية الاجتماعية والاقتصادية مع توعية الأم بالتربية والتغذية الصحيحة.

وتابعت أن الوزارة تسعى لتذليل العديد من العقبات بتوجيه من القيادة السياسية بتطوير البشر وليس الحجر فقط، وحل العديد من القضايا التى تخص الحضانات فيما يتعلق بـالتراخيص والدفاع المدنى والتأمينات والضرائب بالتنسيق مع مجلس الوزراء ووزارتي الداخلية والصحة.

ويشار إلى أن البرتوكول يهدف إلى إتاحة خدمات تعليمية وتربوية موسعة وذات جودة عالية للأطفال بالحضانات من خلال المشروع القومى لتنمية الطفولة المبكرة الذى تتبناه وزارة التضامن الاجتماعى، كما يهدف البروتوكول إلى المساهمة فى تطوير وتحسين بيئة التعلم فى 75 قاعة بالحضانات القائمة بالجمعيات الأهلية بمحافظات الجيزة وسوهاج وأسوان خاصة بعد أن أظهرت الأبحاث التى قامت بها وزارة التضامن الاجتماعى أن نسبة التحاق الأطفال من عمر يوم إلى 4 سنوات لا تتجاوز الـ8%.

ووفقا للبروتوكول الموقع، فقد اتفق الأطراف الثلاث على إطلاق مشروع "حضانتي مستقبلي" لرفع كفاءة وإعادة تأهيل 75 فصلا في عدد من الحضانات بالمحافظات المستهدفة وتطوير بيئة التعلم فى القاعات وتحسين قدرات مقدمى الخدمة من معلمات ومديرات، أيضاً تطوير المستوى التعليمى والتربوي والبدني والنفسي ومهارات الأطفال الملتحقين ورفع مستوى الوعي والتعلم لأولياء أمور الأطفال الملتحقين ورفع قدرات أعضاء مجالس الإدارات للجمعيات والمؤسسات الأهلية الشريكة.

كما تم الاتفاق على أن تلتزم العمل بهذا البروتوكول سنتين.