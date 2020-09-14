"التضامن" تعلن شروط إعادة فتح الحضانات تزامنا مع تلقي طلبات التشغيل

وضعت وزارة التضامن الاجتماعى عدة شروط لإعادة فتح الحضانات، تزامناً مع فتح الباب لاستقبال طلبات إعادة الفتح، وتتضمن الشروط ما يلي:

- وجود شخص مؤهل ومدرب على أساليب مكافحة العدوى.

- تخفيض عدد الأطفال حسب السعة الاستيعابية طبقًا لما ورد بالترخيص لـ80% فقط، حفاظًا على التباعد الاجتماعي.

- التزام الحضانة بتوفير كاشف حراري عن بعد، ويتم قياس درجة حرارة العاملين والأطفال بالحضانة يوميًا.

- عدم دخول أي فرد تظهر عليه أعراض الإصابة بفيروس كورونا، ومنع استخدام الألعاب المصنوعة من الأقمشة وأوراق التلوين.

كما شملت الإجراءات:

- منع استقبال الزائرين أو الأهالي داخل الحضانة.

- ضرورة التزام العاملين بارتداء الكمامات وغسل اليدين بشكل مستمر للأطفال والعاملين.

- السماح للطفل بالدخول بحقيبة جلد بها أدوات نظافة شخصية (مناديل ومطهر وفوطة وصابون)، والحد من الأنشطة التي تتطلب مشاركة مجموعات كبيرة من الأطفال.

إخلاء الحضانة وغلقها أسبوعاً حال حدوث أي إصابة، وتضمّنت الإجراءات أيضا؛ ضرورة تخصيص غرفة للعزل الطبي في حالة حدوث أي إصابة للعاملين أو الأطفال لحين اتخاذ الإجراءات اللازمة، وفي حالة ظهور أي حالة في الحضانة يتم إخلاؤها وتعقيمها وغلقها لمدة أسبوع على الأقل ومتابعة المخالطين، للتأكد من عدم ظهور أي أعراض للإصابة بالعدوى، ويتم فحص جميع العاملين بالحضانة، وعمل تحليل صورة دم كاملة للعاملين قبل إعادة فتح الحضانة، فيما يراعى عدم حضور الحوامل وأصحاب الأمراض المزمنة أو أمراض ضعف المناعة ووضع سياسة للإجازات المرضية للعاملين القائمين.

من جانبه قال محمود شعبان مدير عام الأسرة والطفولة، إن عدد الحضانات التي تمّ إعادة فتحها حتي الآن بلغ 1200 حضانة من أصل 15 ألف حضانة، مع التأكيد على التزام الحضانات بالإجراءات الاحترازية، مشيرة إلى أن نسبة التزام الحضانات بتطبيق الإجراءات الاحترازية تتخطى 98% على مستوى المحافظات.