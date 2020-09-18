الأهرام العقارية تطلق 3 مشروعات بالقاهرة الجديدة الأسبوع المقبل

تستعد شركة الأهرام العقارية، لإطلاق أحدث مشروعاتها السكنية لعام 2020 الأسبوع المقبل، بمنطقة النورث هاوس بمدينة القاهرة الجديدة.

وأكد المهندس محمود طاهر، الرئيس التنفيذي لشركة الأهرام العقارية، أن المشروعات الجديدة، تمثل قيمة مضافة للسوق العقارية في مدينة القاهرة الجديدة، لافتا إلى أن هذه المشروعات تعد أول مشروعات عقارية في طريق السويس، امتداد القاهرة الجديدة، وعلى بعد دقائق من العاصمة الإدارية الجديدة.

وأضاف طاهر، المشروعات الجديدة تتميز بتنوع المساحات داخل كل مشروع، وهو ما يتيح الفرصة لأكبر عدد من الشرائح في الحصول على وحدة سكنية، وذلك لتلبية احتياجات القطاع، موضحا أن الشركة تعتمد على الدراسات السوقية واحتياجات السوق الحقيقية قبل إطلاق مشروعاتها.

وتابع، من المقرر أن تبدأ الشركة في تسليم 15 مشروعا جديدا في منطقة بيت الوطن للحاجزين، اعتبارا من يناير المقبل، موضحا أن تسليم الوحدات يأتي نتيجة للسياسة التي تنتهجها الشركة، في تسليم الوحدات في مواعيدها المحددة، والالتزام مع العملاء، وهو ما يفسر الإقبال الكبير الذي تشهده مشروعات الشركة عند طرحها، مؤكدا أن إجمالي الوحدات المقرر تسليمها العام المقبل، تصل لـ 180 وحدة سكنية، بمساحات مختلفة، وكان قد جرى طرحها في عام 2017.

وأضاف، ان القطاع العقاري واجه عدة تحديات كبيرة منذ نهاية الربع الأخير من سنة 2018، وعلى الرغم من ذلك تتسم أسعار العقارات في مصر الآن بالإيجابية.

وجرى تطوير وتسليم مايقرب من 114 وحدة بواقع 19900 متر مربع وإجمالي 11 مشروعا في عدد كبير من المناطق بالتجمع الخامس، وبالتحديد في 5 مناطق مختلفة جنوب الأكاديمية والأندلس 1 والأندلس 2 واللوتس الجنوبية واللوتس الجديدة منذ بدء عمل الشركة بالسوق العقارية.

وقال طاهر، "مصر شهدت معدل تنمية في الست سنوات الماضية، تضاهي ما جرى تنفيذه خلال أكثر من عشرة عقود متتالية"، مؤكدا أن الحكومة تسعى بخطى جيدة لوضع الاقتصاد المصري في مصاف اقتصادات الدول المتقدمة.

وأوضح أن القطاع العقاري شهد تطورا ملحوظا خلال الفترة الأخيرة، بالإضافة إلى حرص وزارة الإسكان على تسليم الوحدات السكنية للحاجزين في المواعيد المحددة، ودفع القطاع الخاص والشركات العقارية في انتهاج نفس السياسة، ومحاولة تسليم العملاء في المواعيد المحددة.