169 عاما على صدور نيويورك تايمز.. صحيفة حصلت على 125 جائزة بوليتزر

تحل اليوم ذكرى صدور العدد الأول لصحيفة نيويورك تايمز The New York Times، وهي صحيفة أميركية ذات تأثير عالمي، مقرها في مدينة نيويورك، تأسست عام 1851 وفازت بجائزة بوليتزر 125 مرة.

تصنف صحيفة ذا نيويورك تايمز رقم 17 على مستوى العالم من ناحية التداول، ورقم 2 على مستوى الولايات المتحدة، وتمتلكها شركة ذا نيويورك تايمز، والتي هي شركة مساهمة عامة يسيطر عليها آل سولزبيرجر عن طريق هيكل أسهم ثنائي الدرجة، وتمتلكها هذه الأسرة منذ 1896، كما أن آرثر أوكس سولزبيرجر الابن هو رئيس إدارة الصحيفة، وابنه آرثر جريج سالزبرجر هو الناشر منذ 2018، وهما يمثلان الجيلين الرابع والخامس من الأسرة على رأس هذه الصحيفة.

تصنف رقم 17 على مستوى العالم من ناحية التداول ورقم 2 بأمريكا

تأسست جريدة نيويورك تايمز عام 1851، وصدر عددها الأول في 18 سبتمبر 1851، باسم New York Daily Times. وأنشأها هنري جارفيس ريموند وجورج جونز، وكانت تصدر في أربع صفحات، وتقع مكاتبها في دور علوي لا نوافذ له، وتعتمد على الشموع في الإضاءة، وذلك بمقرها في مانهاتن بمدينة نيويورك.

وقبل تأسيس الجريدة عمل رايموند كنائب لمحافظ ولاية نيويورك، أما جونز فجاء من خلفية متواضعة وعمل في صباه فراشا لصاحب جريدة نورثن سبيكتاتور Northern Spectator، حيث تعرف على هوراس غريلي مؤسس جريدة نيويورك تريبيون New York Tribune، وبعد فترة عمل قصيرة مع غريلي قرر جونز إنشاء جريدة بمشاركة صديقه هنري رايموند.

وأصدرت نيويورك تايمز اليومية New York Times Daily أول عدد لها يوم 18 سبتمبر عام 1851، ومع إصدار أول عدد للجريدة صرحا ريموند وجونز ذلك اليوم بأن نيويورك تايمز سوف تصدر يوميا ماعدا يوم الأحد من كل أسبوع. ولم يعتقد أحد أن ذلك الإصدار كان بداية تاريخ مليء بالإثارة والجدل والتفاعلات السياسية.