"نيويورك تايمز": مخاطر الانهيار الاقتصادي في تركيا تتزايد

نشرت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية تحليلًا حول انهيار الليرة التركية أمام العملات الأجنبية في الفترة الأخيرة، ولفتت إلى "زيادة مخاطر الانهيار الاقتصادي"، وفق ما نقلت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية..

وأضافت المجلة في تقريرها: "لقد انعكس انهيار سعر الليرة إلى ارتفاع سريع في أسعار المنتجات المستوردة من الخارج مثل الأدوية والمحروقات. ولكن مع اجتماع أزمة وباء كورونا مع الموجة الثانية لانهيار العملة بعد عامين تقريبًا، أدى إلى ارتفاع مخاطر الانهيار الاقتصادي في تركيا".

وسجل سعر صرف الدولار في تركيا الأسبوع الماضي 7.41 ليرة ثم تراجع إلى 7.33 ليرة.

وأوضح التقرير أن تكثيف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان القروض ذات الفوائد المنخفضة من أجل دعم نمو الاقتصاد تسبب في حالة من الذعر بين المستثمرين الدوليين.

وأشارت إلى أن أردوغان يتصرف بشكل متعصب وقومي في أزمة شرق المتوسط في مواجهة اليونان وفرنسا، بالرغم من أنهما حليفان له في حلف الناتو، لافتة إلى أن أردوغان يشتت أنظار المواطنين الأتراك عن الموضوعات الاقتصادية من خلال إشعال هذه الأزمات.

ووفق استطلاع أجرته وكالة الأناضول ايوم الخميس، من المتوقع أن ينكمش الاقتصاد التركي بنسبة 11% على أساس سنوي في الربع الثاني من عام 2020.