مصطفى أديب يعلن تريثه في تشكيل الحكومة اللبنانية بعد لقائه مع عون

أعلن مصطفى أديب، المكلف بتشكيل الحكومة في لبنان، تريثه في تشكيل الحكومة بعد لقائه الرئيس اللبناني ميشال عون.

وقال أديب من بعبدا لقد "عرضت مع الرئيس عون الصعوبات التي تعترضنا لتشكيل الحكومة واتقفنا على التريث قليلًا لإعطاء مزيد من الوقت للمشاورات"، وفقًا لما نشره موقع "روسيا اليوم".

وأفادت قناة LBCI أن "قصر الإليزيه دخل بقوة على خط الاتصالات إفساحا في المجال أمام المزيد من المشاورات طالما المهلة الممددة للمبادرة الفرنسية لم تنته بعد".

ويأتي ذلك تزامنًا مع فرض الخزانة الأمريكية عقوبات مرتبطة بلبنان على شركتين وأحد الأفراد لصلاتهم بحزب الله.

وكانت كتلة حزب الله النيابية اتهمت الإدارة الأمريكية بالمسؤولة عن تعطيل مساعي تشكيل الحكومة في لبنان، ورفضت بشكل كامل أن يسمي أحد غيرها ممثليها في الحكومة.