عاجل.. سماع دوي انفجارات جنوب لبنان

ذكرت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية، اليوم، أنه سُمع دوي انفجارات وإطلاق نار بقذائف مدفعية في قضاء مرجعيون جنوب لبنان، مع تصاعد الدخان داخل منطقة الجولان المحتلة.

وذكرت الوكالة أنه يسمع من داخل مزارع شبعا دوي قذائف مدفعية ثقيلة، يتردد صداها حتى قرى العرقوب وحاصبيا، مشيرة إلى أنه لم يُعرف أسبابها بعد.

وأضافت أن هذه التطورات تأتي "تزامنًا مع تمشيط كثيف بالرشاشات الثقيلة والمتوسطة باتجاه الأحراج داخل الأراضي اللبنانية المحتلة"، ولم ترد أنباء عن قوع خسائر بشرية أو مادية.

ومن جانبه، لم يعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي عن أي تفاصيل تتعلق بهذه الأنباء.

وفي السياق، أعلنت قيادة الجيش اللبناني، اليوم، تسجيل 12 خرقًا جويًا من قبل طائرات استطلاع تابعة للجيش الإسرائيلي، خلال اليومين الماضيين، تخللها تنفيذ طيران دائري فوق مناطق الجنوب، مضيفًا: "تتم متابعة موضوع الخروقات بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان".