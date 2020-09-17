أحمد حسن وزينب عن ابنتهما: صورنا المقطع بحثا عن فرصة للتمثيل

كشفت تحقيقات النيابة العامة فى واقعة اتهام اليوتيوبر أحمد حسن وزوجته زينب، عن استغلال المتهمين طفلتهما حالة ضعفها "صغر سنها" وعدم اتخاذها موقفًا من التصوير من عدمه، وذلك بقصد استغلالها اقتصاديًّا، وأوضحت التحقيقات أن المتهم أحمد حسن وزوجته عرّضا حياة ابنتهما للخطر، وبرر المتهم وزوجته سبب تصوير تلك المقاطع هو محاولة الحصول على فرصة لهما للعمل في التمثيل ونشر الإعلانات.

كانت النيابة العامة تلقت بلاغا من المجلس القومي للطفولة والأمومة يفيد نشر اليوتيوبر أحمد حسن وزوجته زينب مقطعًا مصوَّرًا بقناتهما الخاصة بموقع التواصل الاجتماعي «Youtube»، تضمن تخويفهما طفلتهما والسخرية من خوفها ورد فعلها؛ وذلك لرفع نسبة مشاهدة المقطع بقناتهما سعيًا إلى تحقيق الربح، وأنه سبق الشكوى منهما خلال عام 2019 لتعريضهما طفلتهما للخطر واستغلالها للربح بمثل تلك المقاطع.