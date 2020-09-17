والدة أحمد حسن: "ابني ومراته بيصوروا حياتهم وينشروها ويكسبوا منها"

استمعت النيابة العامة لأقوال والدة "اليوتيوبر" أحمد حسن وجدة الطفلة "إيلين" من ناحية الأب فى واقعة استغلال أحمد حسن وزوجته زينب للطفلة وتعريض حياتها للخطر.

وأكدت والدة جدة الطفلة أن ابنها وزوجته زينب اعتادا إذاعة ما يصورانه من مقاطع فيديو لحياتهما اليومية وينشراه على مواقع التواصل الاجتماعي، ويجنيان ربحًا من تلك الفيديوهات.

وقررت النيابة العامة بعد الاستماع لاقوال "الجدة" تسليمها الطفلة لحين انتهاء التحقيقات .

وشاهدت النيابة العامة المقطع المتداول وتبينت نشره بصفحة خاصة بالمتهمين بموقع الفيديوهات "Youtube" تحت عنوان: "عملنا مقلب في إيلين"، حيث ظهر الخوف على الطفلة المذكورة بعد أن غيرت المتهمة لون بشرتها وظهرت عليها بهذا المظهر، ولاحقت المتهمة طفلتها حتى انتابها بكاء شديد وسط سخرية من المتهمين.

وتلقت النيابة العامة بلاغا من نجدة الطفل يفيد نشر المتهمين مقطعًا مصوَّرًا بقناتهما الخاصة بموقع الفيديوهات "Youtube"؛ تضمن تخويفهما طفلتهما والسخرية من خوفها ورد فعلها؛ وذلك لرفع نسبة مشاهدة المقطع بقناتهما سعيًا إلى تحقيق الربح، وأنه سبق الشكوى منهما خلال عام 2019 لتعريضهما طفلتهما للخطر واستغلالها للربح بمثل تلك المقاطع.