تفاصيل تطوير الطريق الدائري بالقاهرة الكبرى: يتكلف 8 مليارات جنيه

أكد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، أن تنفيذ مشروع تطوير وتوسعة الطريق الدائري بالقاهرة الكبرى سيعمل على تخفيف الضغط على الطرق الداخلية، مشيرا إلى أن وزارة النقل تعمل على تطوير الطريق الدائري، موضحا أن هناك تكليف من الرئيس عبدالفتاح السيسي بأن يتم إنجازه في زمن قياسي.

وأضاف مدبولي، خلال إجتماعه اليوم، مع كل من الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس كامل الوزير، وزير النقل، واللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، واللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، واللواء عبد الحميد الهجّان، محافظ القليوبية، واللواء هاني جرجس، مساعد وزير الداخلية لقطاع الشرطة المتخصصة، واللواء محمود عبد الرازق، مدير الإدارة العامة للمرور، ومسئولي الجهات المعنية.

بداية مخطط تطوير الطريق الدائري بالقاهرة الكبرى

وضعت وزارة النقل خطة شاملة فى 1 يناير 2019، لتطوير وتحديث الطريق الدائري بالقاهرة الكبرى، من حيث إجراء الصيانة العاجلة للمداخل والمخارج المنهارة، كما يتضمن المشروع صيانة ورفع كفاءة وصلة طريق الواحات بطول 8 كيلومترات، ويمتد التطوير إلى صيانة وتأمين شبكة الإنارة بطول الطريق، والعمل على تنفيذ الصيانة العاجلة لكباري وأنفاق الطريق الدائري، إضافة إلى تنفيذ أعمال نظافة للطريق وصيانة طبقات الرصف من الأوتوستراد إلى المريوطية بطول 12 كيلو مترا، وصيانة طبقات الرصف من السلام إلى المرج بطول 8 كيلومترات.

صعوبات بالغة تواجه سرعة إنجاز تطوير الطريق الدائري

وتوجد بعض والصعوبات التى تواجه الحكومة ممثلة فى وزارة النقل فى سرعة إنجاز أعمال تطوير الطريق الدائري والتي تتمثل في وجود تعارضات في خطوط المرافق القريبة من الطريق، حيث توجد تعارضات في مرافق الكهرباء بطول 11500 مترًا، في صورة كابلات، وأكشاك، وأعمدة، وكذلك تتعارض خطوط المياه والصرف الصحي مع استكمال الطريق بطول 10500 مترًا، وفي البنية التحتية للاتصالات يوجد أيضا تعارضات بطول 2500 مترًا، تتمثل في خطوط وأكشاك وأبراج اتصالات، كما تتعارض أيضا خطوط الغاز الطبيعي والمحابس وخطوط البترول بطول 5550 مترًا مع استكمال تنفيذ أعمال التطوير بالطريق الدائري، فيما يتطلب استكمال المشروع إزالة اشغالات بطول 2650 مترًا.

تكلفة مشروع تطوير الطريق الدائري ونسب تنفيذه

تم رصد تكلفة استثمارية لمشروع تطوير الطريق الدائري والذي يبلغ طوله 106 كيلومترات، قيمتها 8 مليارات جنيه، وأن أعمال التطوير الجاري تنفيذها تشمل المسافة من الأوتوستراد إلى المريوطية بطول 12 كيلو مترا، بنسبة تنفيذ 20%، والمسافة من نفق سعد الشاذلي إلى تقاطع طريق مصر الإسكندرية الزراعي بطول 24 كيلومتر، بنسبة إنجاز 30%، وكذا المسافة من تقاطع الإسكندرية الصحراوي إلى تقاطع الواحات بطول 8 كيلو مترات، كما سبق وأن تم تطوير المسافة من الأوتوستراد إلى نفق سعد الشاذلي بطول 28.5 كيلومترات، وأن القطاع العرضي للطريق الرئيسي الحالي يبلغ 4 حارات في كل إتجاه، عرضها الحالي 37.2 مترًا، أما القطاع العرضي الجاري تنفيذه، فيتمثل في 7 حارات في كل إتجاه بعرض 60 مترا.

الهدف من تنفيذ مشروع تطوير الطريق الدائري

أعمال تطوير الطريق الدائري تهدف لرفع مستوى خدمة الطريق، واستيعاب أحجام المرور الكبيرة وتقليل زمن الرحلة لمستخدمي الطريق وتقليل استهلاك الطاقة للمركبات، وأنّ أعمال التطوير تشمل توسيع قطاعات الطريق الدائري كافة من 4 حارات و4 حارات في كل إتجاه ليكون 8 حارات في كل إتجاه في القطاعات التي تسمح بذلك، وفي القطاعات التي لا تسمح بذلك نتيجة زحف الكتل السكنية على الطريق، مثل قطاع "الأوتوستراد - المنيب"، حيث ستتم التوسعة إلى 7 حارات في كل اتجاه.

أعمال الصيانة والنظافة بالطريق الدائري

أكد الفريق المهندس كامل الوزير وزير النقل، أنه يتم حاليا تنفيذ أعمال الصيانة العاجلة لكباري وأنفاق الطريق الدائري وأعمال تأمين سلامة المرور، وصيانة الحواجز الخرسانية والصيانة العاجلة للمداخل والمخارج، وتنفيذ أعمال صيانة دورية تشمل صيانة وتأمين شبكة الإنارة، ووضع تنظيم وآلية لإدارة مواقف السيارات أسفل الطريق الدائري بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية والمحافظات بما يسهل تنقل المواطنين.

وأكد لـ"الوطن"، أنه شدد على ضرورة أن تتم أعمال نظافة الطريق وإزالة المخلفات على مدار الساعة، وإعادة تنظيم وضع الإعلانات على الطريق بما يحقق السلامة المرورية لمستخدمي الطريق ويحقق المظهر الحضاري الجيد.

وتصل الحركة المرورية علي الطريق الدائري بالقاهرة الكبري إلى 200 ألف سيارة يوميا.

يذكر أن الطريق يتكون الطريق من قوسين شرقي وغربي، ينتهي القوس الغربي عند محور المنصورية المتجه لمناطق اللبيني والمنصورية وطريق سقارة ومحور المريوطية المتجه يسارا لمناطق ميدان الرماية والسادس من أكتوبر وطريق الواحات وطريق (القاهرة - الإسكندرية) الصحراوي، ويمينا إلى القوس الشرقي المتجه لمناطق كرداسة، محور صفط اللبن، محور 26 يوليو، محور أحمد عرابي، القومية العربية، الوراق، القناطر الخيرية، طريق (شبرا الخيمة - الإسكندرية) الزراعي، بهتيم، طريق (مسطرد - الإسماعيلية) الزراعي، المرج، مؤسسة الزكاة، مدينة السلام، طريق الإسماعيلية الصحراوي، الهايكستب، المطار، طريق السويس، التجمع الأول، التجمع الخامس، طريق (القطامية - العين السخنة)، المعراج، زهراء المعادي، المقطم، طريق الأوتوستراد، طريق (المعادي - حلوان - الصف)، المنيب، البحر الأعظم وحتى يصل لمحور المريوطية ليتصل مع القوس الشرقي.

ويحيط بالطريق الدائري الأصغر، الطريق الدائري الأوسطي، ثم الطريق الدائري الإقليمي، لتمثل الثلاث طرق في النهاية 3 حلقات يحيط أكبرها بأصغرها تخلق محاور مرورية جديدة للقاهرة الكبرى والأقاليم من حولها.