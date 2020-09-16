العقوبة المتوقعة لسائق قليوب بعد دهس ضابط على الطريق الدائري

تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة القليوبية من القبض على سائق تسبب في استشهاد ضابط شرطة، من ضباط الإدارة العامة للمرور، مساء أمس، أثناء محاولة الضابط إيقاف السائق وهو يوقف أوتوبيسا مخالفا، على الطريق الزراعى بمنطقة نزلة قليوب، إلا أن قائده رفض الامتثال للأوامر ودهس الضابط وفر هاربًا.

وقال الدكتور مصطفي السعداوي، أستاذ القانون الجنائي، إنه إذا تبين في تحقيق النيابة العامة تعمد السائق دهس ضابط الشرطة فسيتم الحكم على المتهم بالسجن المؤبد، أو الإعدام شنقا، ويرجع ذلك إلى ما يراه القاضي من العقوبة المناسبة.

وذلك بنص الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه: "ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".

وأضاف السعداوي في تصريحات لـ"الوطن": "أما إذا كان قتلا خطأ فسيعاقب المتهم من ستة أشهر إلى 10 سنوات، وذلك على ما يراه القاضي من العقوبة على المتهم".

وتنص المادة 238 من قانون العقوبات على: "من تسبب خطأ فى موت شخص بأن كان ذلك ناشئًا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".

وتمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة القليوبية من إلقاء القبض على السائق المتسبب في استشهاد ضابط شرطة، وتبين من التحريات أن السائق المتهم يُدعى "فايز أ. أ."، قائد أتوبيس لنقل الركاب يحمل لوحات رقم "178 د ن ج"، يقيم بقرية "طنان"، التابعة لمركز قليوب، وبمواجهته اعترف تفصيلياً بارتكاب الواقعة، وأمرت الأجهزة الأمنية بالتحفظ على المتهم والأتوبيس، للعرض على النيابة العامة، التي بدأت بمباشرة التحقيق.