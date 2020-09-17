قائد حرس الحدود يكشف مهام القوات: الإرهاب والتهريب وجهان لعملة واحدة

كشف اللواء أركان حرب أيمن شحاتة، قائد قوات حرس الحدود، طبيعة عمل قوات حرس الحدود في تأمين حدود مصر من جميع الاتجاهات والنوافذ، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن الإرهاب والمهربين وجهان لعملة واحدة كلاهما يكتسب من الناحية المادية.

وقال "شحاتة"، خلال حواره في برنامج "مصر تستطيع"، الذي يقدمه الإعلامي أحمد فايق، على شاشة "DMC"، إن مسؤولية قوات حرس الحدود تأمين حدود وسواحل جمهورية مصر العربية بالتعاون مع الأفرع الرئيسة للقوات المسلحة والتشكيلات التعبوية وأجهزة القيادة العامة للقوات المسلحة.

وأضاف قائد قوات حرس الحدود، أن القوات تؤمن 5585 كيلو متر، منها 2995 كيلو متر ساحلي، و2590 بري، وتباشر قوات حرس الحدود عملها بتمركزها على حدود الدولة، ويمكن تقسيم مهام عملياتها إلى اثنين، مهام ذات طابع عملياتي، ومهام ذات طابع قانوني.

وأشار إلى أن المهام ذات طابع عملياتي تحدد واجبتها ومسؤوليتها أوامر العمليات التي تصدر من القيادة العامة للقوات المسلحة، أما المهام ذات الطابع القانوني تحدد واجبتها ومسؤوليتها التعليمات التي تصدر من السلطات المختصة سواء مدنية أو عسكرية، لتأمين المناطق الحدودية.

وأوضح أن أولى هذه المهام فرض سيادة وسيطرة الدولة على حدودها ومكافحة التسلل البري والبحري ضد العناصر الخارجة عن القانون، سواء عناصر تخريب وإرهاب أو تهريب أو هجرة غير شرعية، فعناصر التخريب تأتي للحدود للقيام بعمل يهدد السلم المجتمعي.

وأشار إلى أن هدف البعض من التهريب هو الثراء السريع والمكسب بتهريب المواد المخدرة وأسلحة وذخائر وبضائع غير خالصة الرسوم، موضحًا أن المهرب والإرهابي وجهان لعملة واحدة كلاهما يكتسب من الناحية المادية.