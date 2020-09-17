أحمد فايق: قوات حرس الحدود منعت دخول 18 مليون قرص مخدر منذ 2019

تحدث الإعلامي أحمد فايق، عن إنجازات قوات حرس الحدود المصرية خلال الفترة الأخيرة، مشيرا إلى أن الحدود المصرية يبلغ مساحة حدودها الأربعة 5585 كيلو مترا، بما في ذلك كثبان رملية وبحار وجبال وبحر الرمال الأعظم.

وأكد فايق، خلال تقديمه برنامج "مصر تستطيع"، الذي يُعرض على شاشة "DMC"، أن كل شبر من ذلك يُعتبر خطر على أرض مصرفي ظل الظروف الصعبة التي تعيشها المنطقة وانعدام الأمن في بعض دول الجوار.

وقال "فايق"، إن الأسود والوحوش الذين يقفون على الحدود المصرية، يبذلون جهدا وعرقا كبيرا، وحماية الحدود المصرية تُعد جهدا كبيرا يبذله الأفراد المقاتلين في القوات المسلحة بشكل عام وقوات حرس الحدود بشكل خاص.

وأشار الإعلامي، إلى أن قوات الحرس الحدود منعت دخول 18 مليون قرص مخدر داخل البلاد منذ 2019 وحتى هذه اللحظة، "كل قرص من دول كفيل أنه يدمر مستقبل ابنك أو بنتك، الواحد مننا كل استثماره في الحياة تعليم اولاده وتربيتهم والاستثمار فيهم، وفجأة ينجرف إلى طريق المخدرات وتنتهي أحلام الأسرة".

وأوضح أن قوات حرس الحدود نجحت في منع دخول 900 ألف طلقة، وكل طلقة ذخيرة حية تُساوي حياة مواطن مصري، فضلًا عن حرق آلاف من أفدنة المخدرات التي تتم زراعتها داخل الحدود، حيث نجحت في ضبط 882 ألف كيلو بانجو، و194 ألف كيلو أفيون، " إحنا عندنا رجال قادرين على حماية الحدود، وإحنا واثقين فيهم تماما".