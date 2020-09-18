بيت الفنون يستعد لحفل تأبين رائد استعراضات الفن الشعبي محمود رضا

تحت رعاية الدكتورة إيناس عبدالدايم وزير الثقافة، وإشراف المخرج خالد جلال رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافي، يستعد البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية برئاسة المخرج عادل عبده، لإقامة احتفالية كبرى خاصة بتأبين الفنان الكبير محمود رضان رائد استعراضات الفن الشعبى فى مصر والوطن العربى .

ومن المقرر أن يشارك فى الحفل كوكبة من كبار نجوم الفن منهم المطرب محمد الحلو، والمطربة مي فاروق، وأداء تمثيلى ميدو عادل، وتقدم الاحتفالية الإعلامية بوسى شلبى.

كما يقدم البيت، أغنية أعدت خصيصاً للفنان محمود رضا تحمل عنوان (واحد مننا) أشعار الدكتور مدحت العدل، وألحان الموسيقار صلاح الشرنوبى، إلى جانب عرض فيلم وثائقي عن "الغائب الحاضر محمود رضا"، للكاتب الصحفى أيمن الحكيم.

وتجرى حاليا بروفات مكثفة لفرقة رضا برئاسة الدكتور محمود صلاح، بمسرح البالون، على باقة متنوعة من استعراضات الفرقة التى ستقدم فى الحفل، بمصاحبة أوركسترا الفرقة بقيادة المايسترو هشام نبوي، مع غناء للمطرب محمد رؤوف، والحفل رؤية وإخراج عادل عبده .