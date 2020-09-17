بيلاروسيا: قرار البرلمان الأوروبي "عدواني وغير بناء"

استنكرت الحكومة البيلاروسية، قرار البرلمان الأوروبي رفض الاعتراف بنتائج الانتخابات الرئاسية في بيلاروس، واصفة إياه بـ"العدواني وغير البناء".

وقالت وزارة الخارجية البيلاروسية، في بيان أوردته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية، اليوم، إن قرار البرلمان الأوروبي يشير إلى عدم فهمه العمليات التي تجرى في بيلاروسيا وعزلته المطلقة عن الواقع؛ الأمر الذي بسببه تتعرض هذه الهيئة لانتقادات من قبل المواطنين داخل الاتحاد الأوروبي نفسه".

وأضافت الوزارة أن هذه الوثيقة تحمل طابعا عدوانيا سافرا ولا تحتوي على أي بند بناء ومتوازن، ولا توجد فيها أي نقطة يمكن الاعتماد عليها.

واعتبرت أن عجز الدعوات إلى فرض العقوبات ووقف العلاقات مع سلطات بيلاروس أمر واضح تماما، وحثت البرلمان الأوروبي على التفكير في سبل الدعم الحقيقي لسيادة البلاد واستقرارها بدل تبني مثل هذه القرارات.

وصوت البرلمان الأوروبي بأغلبية ساحقة - في وقت سابق اليوم - لصالح قرار ينص على رفض الاعتراف بنتائج الانتخابات الرئاسية التي جرت في بيلاروس في 9 أغسطس الماضي.

واعترف البرلمان الأوروبي بموجب هذا القرار بلجنة التنسيق المعارضة، التي جرى إنشاؤها بعد الانتخابات، ممثلا مؤقتا عن الشعب البيلاروسي.